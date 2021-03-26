Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şanlıurfa'da köprülü kavşak açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şanlıurfa'da köprülü kavşak açılışında konuştu Açıklaması

26.03.2021 13:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şanlıurfa'da köprülü kavşak açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak Türkiye'de yeni yatırımlara uygun ortamın sağlanması, turizmin, ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılması hususunda çok önemli bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak Türkiye'de yeni yatırımlara uygun ortamın sağlanması, turizmin, ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılması hususunda çok önemli bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, şeref defterini imzaladı, Vali Abdullah Erin ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı açılış törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresini 24 Mart'ta gerçekleştirdiğini anımsatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiç durmadan yolla devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, ülkede güven ortamının ve istikrarın teminatı olan AK Parti ruhu ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacaklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Gençlerimizin umudu olacağız. Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz. AK Parti hükümetleri, memleket sathında nerede bir eksik, nerede bir ihtiyaç, nerede bir ihmal edilmişlik varsa ortadan kaldırmak için 19 yıldır gece gündüz çalışmıştır. Türkiye'nin neresinde olursa olsun her bir gencimizin aynı sosyal ve ekonomik olanaklara sahip olmasını sağlamak için canla başla mücadele etmiştir. Kalkınmada doğu batı arası eşitliği sağlamak için ne kadar büyük bir emek verdiğimize aziz milletimiz şahittir. Bu gayretle, Doğu ve Güney Doğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Milli güvenlik politikalarımızla bölgede huzurun sağlanması ekonomik açıdan üretkenliğin önünü açarken, ulaştırma yatırımlarımızla kalkınmaya giden yollar, köprüler bir bir tarafımızdan inşa edilmiştir. Halkımız da çok iyi bilmektedir ki, bundan gayrısı boş laftır, kara propagandadır, aldatmacadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'de, yeni yatırımlara uygun ortamın sağlanması, turizmin, ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılması hususunda çok önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu nedenledir ki hemen her gün ülkemizin bir başka köşesinde ya tamamlanan ya da temeli atılan projelerimiz için halkımızla beraberiz."

Köprülü kavşak ile yıllık 32,6 milyon lira tasarruf sağlanacak

Bakan Karaismailoğlu, açılışı yapılan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve doğu çevre yollarının kesiştiği noktada yer aldığını belirterek, söz konusu kesişme noktasından günlük ortalama 20 bin 200'ün üzerinde aracın geçtiğini aktardı.

Kavşağın hizmete açılmasıyla birlikte şehir içi ve transit trafiğin birbirinden ayrılacağını bildiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulaşım daha güvenli, konforlu ve kesintisiz sağlanacaktır. Bu kavşak ile gelişen, büyüyen Şanlıurfa'nın kara yolu trafiği rahat bir nefes alacaktır. Dur-kalk beklemeleri ortadan kalkacak ve bu şekilde zamandan 31,6 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 32,6 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Kavşağımızla birlikte aynı zamanda, yıllık çevreye bırakılan egzoz gazı miktarı 439 ton azalacaktır. Hizmete açtığımız bu projemiz kapsamında, 4 bin 240 metre bitümlü sıcak kaplamalı tek yol ile birlikte, 2 bin 930 metre bölünmüş yol yapımı gerçekleşmiştir. Proje içinde aynı zamanda 911 metrelik 7 adet köprü yer almaktadır. 1 adet de 2x165 metre uzunluğunda kutu kesit alt geçit yer almaktadır."

Bakanlığın yatırımları 1 trilyon lirayı aştı

Karaismailoğlu, Bakanlığının 2003 yılından bu yana Türkiye'de yaptığı ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının 1 trilyon lirayı aştığını, bu miktarın 670 milyar liralık kısmının kara yollarının dünya standartlarına kavuşturulması için harcandığını kaydetti.

Şanlıurfa'da da üstün nitelikli kara yollarının yaygınlaştırıldığını, kentte 2003 yılında 28 kilometre olan bölünmüş yola AK Parti hükümetleri döneminde 567 kilometrenin ilave edildiğini, bu kalitedeki yol uzunluğunun 20 katın üzerine çıkarıldığını söyledi.

1993-2002 yılları arasında Şanlıurfa'ya yapılan 1 milyar 225 milyon liralık kara yolu yatırım miktarını, 2003-2021 yılları arasında altı kata yakın artırarak 8 milyar liranın üzerine çıkardıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Şanlıurfa'da halen devam eden toplam 10 büyük kara yolu projesi için 2 milyar liranın üzerinde kaynak ayrılmıştır." bilgisini paylaştı.

AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'yi hem dünyaya bağladıklarını hem de şehirler arasındaki ulaşımı her modda güçlendirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, geçit germeyen dağları tünellerle, derin vadileri dev viyadüklerle geçtiklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken Türkiye'de güven ve istikrarı daim kılmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Her zaman, 'insanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' düsturu ile hareket edeceğiz. Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın yapımında görev alan, yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu güzel eserin Şanlıurfa'mıza ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Gülender Açanal, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve ilgililer ile kavşağın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra tarihi Balıklıgöl yerleşkesine geçerek burada cuma namazını kıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şanlıurfa'da köprülü kavşak açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı         
11:59
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü         
09:16
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 13:44:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şanlıurfa'da köprülü kavşak açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei