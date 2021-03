Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şanlıurfa'da köprülü kavşak açılışında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak Türkiye'de yeni yatırımlara uygun ortamın sağlanması, turizmin, ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılması hususunda çok önemli bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, şeref defterini imzaladı, Vali Abdullah Erin ile basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı açılış törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresini 24 Mart'ta gerçekleştirdiğini anımsatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiç durmadan yolla devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, ülkede güven ortamının ve istikrarın teminatı olan AK Parti ruhu ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacaklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Gençlerimizin umudu olacağız. Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz. AK Parti hükümetleri, memleket sathında nerede bir eksik, nerede bir ihtiyaç, nerede bir ihmal edilmişlik varsa ortadan kaldırmak için 19 yıldır gece gündüz çalışmıştır. Türkiye'nin neresinde olursa olsun her bir gencimizin aynı sosyal ve ekonomik olanaklara sahip olmasını sağlamak için canla başla mücadele etmiştir. Kalkınmada doğu batı arası eşitliği sağlamak için ne kadar büyük bir emek verdiğimize aziz milletimiz şahittir. Bu gayretle, Doğu ve Güney Doğu illerimizde kalkınmanın ateşlenmesi konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Milli güvenlik politikalarımızla bölgede huzurun sağlanması ekonomik açıdan üretkenliğin önünü açarken, ulaştırma yatırımlarımızla kalkınmaya giden yollar, köprüler bir bir tarafımızdan inşa edilmiştir. Halkımız da çok iyi bilmektedir ki, bundan gayrısı boş laftır, kara propagandadır, aldatmacadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'de, yeni yatırımlara uygun ortamın sağlanması, turizmin, ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılması hususunda çok önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu nedenledir ki hemen her gün ülkemizin bir başka köşesinde ya tamamlanan ya da temeli atılan projelerimiz için halkımızla beraberiz."

Köprülü kavşak ile yıllık 32,6 milyon lira tasarruf sağlanacak

Bakan Karaismailoğlu, açılışı yapılan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve doğu çevre yollarının kesiştiği noktada yer aldığını belirterek, söz konusu kesişme noktasından günlük ortalama 20 bin 200'ün üzerinde aracın geçtiğini aktardı.

Kavşağın hizmete açılmasıyla birlikte şehir içi ve transit trafiğin birbirinden ayrılacağını bildiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulaşım daha güvenli, konforlu ve kesintisiz sağlanacaktır. Bu kavşak ile gelişen, büyüyen Şanlıurfa'nın kara yolu trafiği rahat bir nefes alacaktır. Dur-kalk beklemeleri ortadan kalkacak ve bu şekilde zamandan 31,6 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 32,6 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Kavşağımızla birlikte aynı zamanda, yıllık çevreye bırakılan egzoz gazı miktarı 439 ton azalacaktır. Hizmete açtığımız bu projemiz kapsamında, 4 bin 240 metre bitümlü sıcak kaplamalı tek yol ile birlikte, 2 bin 930 metre bölünmüş yol yapımı gerçekleşmiştir. Proje içinde aynı zamanda 911 metrelik 7 adet köprü yer almaktadır. 1 adet de 2x165 metre uzunluğunda kutu kesit alt geçit yer almaktadır."

Bakanlığın yatırımları 1 trilyon lirayı aştı

Karaismailoğlu, Bakanlığının 2003 yılından bu yana Türkiye'de yaptığı ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının 1 trilyon lirayı aştığını, bu miktarın 670 milyar liralık kısmının kara yollarının dünya standartlarına kavuşturulması için harcandığını kaydetti.

Şanlıurfa'da da üstün nitelikli kara yollarının yaygınlaştırıldığını, kentte 2003 yılında 28 kilometre olan bölünmüş yola AK Parti hükümetleri döneminde 567 kilometrenin ilave edildiğini, bu kalitedeki yol uzunluğunun 20 katın üzerine çıkarıldığını söyledi.

1993-2002 yılları arasında Şanlıurfa'ya yapılan 1 milyar 225 milyon liralık kara yolu yatırım miktarını, 2003-2021 yılları arasında altı kata yakın artırarak 8 milyar liranın üzerine çıkardıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Şanlıurfa'da halen devam eden toplam 10 büyük kara yolu projesi için 2 milyar liranın üzerinde kaynak ayrılmıştır." bilgisini paylaştı.

AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'yi hem dünyaya bağladıklarını hem de şehirler arasındaki ulaşımı her modda güçlendirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, geçit germeyen dağları tünellerle, derin vadileri dev viyadüklerle geçtiklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken Türkiye'de güven ve istikrarı daim kılmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Her zaman, 'insanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' düsturu ile hareket edeceğiz. Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın yapımında görev alan, yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu güzel eserin Şanlıurfa'mıza ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Gülender Açanal, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve ilgililer ile kavşağın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra tarihi Balıklıgöl yerleşkesine geçerek burada cuma namazını kıldı, vatandaşlarla sohbet etti.