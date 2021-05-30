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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

30.05.2021 13:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kabulde konuşan Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgede "Zengezur" koridoru üzerinde çalışıldığını ve bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlanacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Azerbaycan temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen Karaismailoğlu'nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtildi. Bakan Karaismailoğlu'nun Azerbaycan ziyaretinin başarılı geçeceğine inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında ulaşım alanında tartışılacak birçok konunun olduğunu söyledi.

Ulaşım alanının her zaman Azerbaycan'ın gündeminde ön sıralarda yer aldığını ifade eden Aliyev, "Bu alanın 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra önemi arttı. Çünkü daha önceki yıllarda birlikte hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte yeni projeler şimdiden masaya yatırıldı. Çok güçlü bir işbirliği geçmişimiz var. Bakü-Tiflis- Kars demiryolunun gerçekleştirilmesi elbette ayrı bir önem taşıyor. Bildiğiniz gibi burası Doğu-Batı koridorunun önemli bir parçası. Son yıllarda, bu koridordan geçen yüklerin hacmi arttı" dedi.

"Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlanacak"

İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra yeni bir koridor, "Zengezur" koridoru üzerinde çalışıldığını belirten Aliyev, "Uluslararası düzeyde, adı zaten Zengezur koridoru olarak belirlendi. Bu, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi Ermenistan savaştan sonraki ilk aşamada bu konuyu protesto etti. Ancak son zamanlarda Ermeni tarafının bu koridorun kaçınılmazlığı ile ilgili konuları doğru bir şekilde analiz ettiğini öğrendim. Bildiğiniz gibi artık görüşmeler üçlü bir çerçevede yapılıyor. Bu konu çalışma grubu içinde Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları düzeyinde tartışılmakta ve güzel sonuçlar alınmaktadır" dedi.

İşgalden kurtarılan topraklarda Horadiz'den Ermenistan sınırına kadar demiryolu inşaatına şimdiden başladığını vurgulayan Aliyev, "Önümüzdeki iki yıl, belki iki buçuk yıl içinde o demiryolunun tamamen faaliyete geçeceğinden eminim. Nahçıvan demiryolunun büyük bir kısmı çalışır durumda ve eksik kısımları tamamlanacak. Zengezur koridorunun önemli bir bölümü Ermenistan'da yapılmalı. Böylece yeni bir koridor açılacak ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu bağ daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Aliyev, bu bölgenin hem Türkiye hem de Azerbaycan için büyük önem taşıdığını belirterek, "Halklarımızı birbirine bağlayan bir alandır. Ziyarette gündemdeki tüm konuların tartışılacağına ve kararların alınacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Bu birliktelik ilelebet devam edecek"

Çamlıca Kulesi'nde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'de ve tüm dünyada büyük yankı bulmuştu. Azerbaycan her zaman kardeşimizdir, vatanımızdır. Başarınızı her zaman başarımız olarak gördük. İnşallah bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin liderliğinde her zaman dost olarak sesimizi tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

Azerbaycan'la yapılacak projelerin görüşüldüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Kardeşlerimiz bize geldiler ve projelerimizi tartıştılar. İnşallah sizlerin talimatı ile tüm projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Yarın da şantiyeye gidip ve işadamlarımızın yaptığı işleri kontrol edip, işin nasıl hızlandırılacağı ve düzgün yapılacağı konusunda onlara talimatlarımızı vereceğiz. İnşallah bu birliktelik ilelebet devam edecek" diye konuştu.

Demiryolu konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Özellikle Nahçıvan-Kars arasındaki, Kars-Aralık-Dilucu arasındaki projelerimizi bitirmiştik. İnşallah onları bir da program dahilinde başlayıp ve bu demiryolunu Nahçıvan üzerinden yeni bir koridorun inşasını hep birlikte faaliyete geçireceğiz. Arkadaşlarımızla toplantılar yapacağız. Kardeşlerimizin işi bizim işimiz. İnşallah hepimiz el birliği ile güzel işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hatıra olarak bir kılıç hediye etti. Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile görüşme gerçekleştirecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakü temasları kapsamında Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Adil Karaismailoğlu, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika


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