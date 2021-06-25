Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Denizciler Sendikası'nı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan Kanal İstanbul'un yarın ilk köprüsünün temelini atıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye Denizciler Sendikası'nı ziyaret ederek Başkan İrfan Mete ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, Dünya Denizciler Günü'nü kutlayarak sendika ve sektörü ilgilendiren önemli konuları ele alacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, sektörün büyümesinin, "gemi adamlar" sayesinde olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem ülkemizde hem dünyada denizcilik alanında önemli gelişmeler var. Bu ziyaretimizde çalışanlarımızın çalışma koşulları, eğitimleri ve geleceğine ilişkin görüşmeler yapacağız. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olacak Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan Kanal İstanbul'un yarın ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Dünyadaki lojistik hareketlere yön verecek, Boğaz'daki trafik yükünü ve kaza riskini ortadan kaldıracak Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalara yarın başlamış olacağız."

Türkiye Denizciler Sendikası Başkan İrfan Mete de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizcilerle ilgili sorunlarımızı Bakanımıza ileteceğiz. Kanal İstanbul'un hem İstanbul'umuza hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.