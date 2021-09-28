Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 100 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 100 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı

28.09.2021 01:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 100 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı

Bakan Karaismailoğlu: 'İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Bakan Karaismailoğlu: 'İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. '

Arka arkaya ödüller alarak adından söz ettiren İstanbul Havalimanı'nda, yolcu sayısı 100 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı" açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın, 27 Eylül itibarıyla 100 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

29 Ekim 2018'de tarihindeki açılışından itibaren İstanbul Havalimanı'nın iç hatta 27 milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon 684 bin 722 yolcu olmak üzere toplamda 100 milyon 27 bin 863 yolcuyu ağırladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 198 bin 46 iç hat uçak seferi, 507 bin 940 dış hat uçak seferi olmak üzere toplamda 705 bin 986 uçak seferi gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptı. Fiziki alt yapısı, teknoloji yatırımları, hizmet kalitesi ile havacılık sektörünün adeta baş tacı oldu. Bu durum ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşıdı" ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi 10 havalimanı sıralamasında ikinci oldu İstanbul Havalimanı, New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi'nin "World's Best Awards 2021" anketinde "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer aldı.

Anket sonucuna göre; İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bıraktı ve Changi Havalimanı'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Singapur Changi Havalimanı'nın 93. 45 puanla birinci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91. 17 puanla ikinci seçildi. Derginin okuyucularının oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı.

11 Ocak başlayan oylama 10 Mayıs 2021'de sona ererken İstanbul Havalimanı'nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce açıklanan yılın 8 aylık verilerine göre; iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu trafiği oldu. İHA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 100 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı - Son Dakika

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