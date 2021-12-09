Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tanzanya Milli Günü'ne katıldı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tanzanya Milli Günü'ne katıldı
09.12.2021 20:57
Tanzanya Milli Günü Tanzanya yöresel oyunun sergilenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Pasta kesilmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da Tanzanya Milli Günü'nde konuştu.
Tanzanya Milli Günü
Tanzanya yöresel oyunun sergilenmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Pasta kesilmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da Tanzanya Milli Günü'nde konuştu.
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