Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu karayolu işçileriyle buluştu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz. Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni yıl öncesinde karayolları işçileriyle bir araya geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü Cankurtaran Bakım İşletme Şefliğinde çalışan işçilerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, ardından Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi ziyareti sonrası basın açıklaması düzenledi.

"12 BİN 645 PERSONELLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Yurt genelinde karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personel ile gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin m3 tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapılmıştır. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik takip edilmektedir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ LOJİSTİK HAKİMİYETİNİ ARTIRACAĞIZ"

Bakanlık olarak 2022 yılı projelerini anlatan Bakan Karaismaioğlu, yüksek hızlı tren ve kanal İstanbul projelerinin öneminden bahsederek, "2022 yılı da bizim için mevcut projeleri bitirip yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir sene olacak. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl sembollerinden birisi olacak 1915 Çanakkale Köprümüzü ve Malkara Çanakkale otoyolumuzu 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız. 2021'de startını verdiğimiz Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında, projenin ilerleme hızına hız katacağımız en önemli gündemlerimizden biri olacak. Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz. Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracağız. Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını da 2022 yılı sonunda işletmeye açacağız. Konya - Karaman hızlı tren projemizi 8 Ocak'ta hizmete alıyoruz. Yüksek Hızlı Tren hatlarımızı lojistik bir süper güç olma yolunda daha verimli kılacak, yük taşımacılığı için de kullanacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENLERİMİZ RAYLARDA OLACAK"

Karaismailoğlu, 2022 yılında milli elektrikli trenlerin raylarda olacağını belirterek, "Ulusal çapta tamamladığımız, ilerleme kaydettiğimiz ve planladığımız demiryolu yatırımlarımızın yanı sıra, kent içi raylı sistemler için de güçlü bir yılı geride bırakıyoruz. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. Altı ilde yapımı süren 10 projemiz var. 2022 yılı çok büyük ve önemli kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl, milli elektrikli trenlerimiz raylarda olacak. 2021 yılında reform alanı olarak ilan ettiğimiz demiryollarında gerçekleştirdiğimiz atılımları yeni yılda katlayarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Son olarak havayolu projelerinden bahseden Adil Karaismailoğlu, "Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanı'nı da 2022 yılı ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çukurova Havalimanı'nın da yapım çalışmaları hızla devam ediyor ve 2022 yılı bitmeden hizmete alacağız" dedi.

(Faruk Çidem/İHA)