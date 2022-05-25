Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak"
"Ukrayna- Rusya Savaşı sonrası orta koridorun kıymeti çok daha fazla ortaya çıktı"
" Türkiye'nin ortaya koyduğu orta koridor lojistik süper güç olma iddiasının ne kadar yerinde olduğu ortaya çıkmaktadır."
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katıldı.
Son Dakika › Genel › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak' - Son Dakika