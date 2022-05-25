Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak" - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak"

25.05.2022 12:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak" "Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası orta koridorun kıymeti çok daha fazla ortaya çıktı" "Türkiye'nin ortaya koyduğu orta koridor lojistik süper güç olma iddiasının ne kadar yerinde olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak"

"Ukrayna- Rusya Savaşı sonrası orta koridorun kıymeti çok daha fazla ortaya çıktı"

" Türkiye'nin ortaya koyduğu orta koridor lojistik süper güç olma iddiasının ne kadar yerinde olduğu ortaya çıkmaktadır."

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak

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Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Genel Kurula konuştu Açıklaması Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Genel Kurula konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Demiryolu hattımız 28 bin 590 kilometreye çıkacak" - Son Dakika
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