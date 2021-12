Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaismailoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, yaşam kategorisinde oyunu, Çamlıca Camisi, hilal ve Galata Kulesi'nin İsa Terli'nin kadrajına girdiği "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafa verdi.

Galata Kulesi'nin İstanbul'un tarihini temsil ettiğini, Çamlıca Camisi'nin de şehirde son yıllarda yapılan önemli yapıtlardan biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Hem eski İstanbul hem yeni İstanbul hem de hilalin aynı anda bir fotoğraf karesinde olması beni etkiledi." dedi.

Karaismailoğlu, haber kategorisinde tercihini Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" isimli fotoğrafından yana kullandı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında zor anlar yaşayan gazetecilerin alevlerden uzaklaşma çabalarının yansıdığı fotoğrafı seçme nedenini anlatan Karaismailoğlu, bunun Türkiye'deki en büyük yangınlardan biri olduğunu, kendisinin de bölgede bulunduğunu, oradaki olumsuz şartları yaşadığını, bu sebeple basın mensuplarının durumunun kendisini etkilediğini söyledi.

Karaismailoğlu, spor kategorisinde ise oyunu Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" isimli fotoğraftan yana kullanarak, Halep'te her ne kadar savaş olsa da hayatın devam ettiğini, fotoğrafın da sporun savaş koşullarında bile yapıldığını gösteren farklı bir kare niteliği taşıdığını kaydetti.