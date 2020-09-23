Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı kabul etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Çalışkan, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, Eskişehir'de yapımı devam eden ilçe yolları, çevre yolları ve TÜLOMSAŞ'a ilişkin talepleri ilettiğini belirterek, bakanlık düzeyinde konuları takip etmeye devam edeceğini kaydetti.