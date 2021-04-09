Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu: (1) - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu: (1)

09.04.2021 17:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu: (1), System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yarınları için bir gerekliliktir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yarınları için bir gerekliliktir. Kısacası 'Olmasa da olur' diyebileceğimiz bir proje değildir." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, yenilenen kadrolarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

Bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizm sektörünün kalbinin Antalya'da attığına dikkati çeken Karaismailoğlu, kentin Türkiye'nin tarım sektörünün de bel kemiği olduğunu bildirdi.

Belediye yönetimi AK Parti'de olsun olmasın kentteki projelerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, Antalya'ya yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine ve itibarına yatırım olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, yeni yatırımlarla Antalya'yı markalaştırmaya ve geleceğin şehri yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'yi baştan başa güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün İngiltere ile Çin'i bağlayan Yeni İpek Demir Yolu'nun en stratejik köprüsü olduk. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. Hava yolları alanında Türkiye, THY ile bir dünya markası olurken İstanbul Havalimanı sayesinde dünyanın transit merkezi haline geldi. Bugün İGA, Avrupa'nın en çok destinasyona uçan ve en çok yolcu taşıyan havalimanı. Mavi Vatanımız üzerindeki hakimiyetimizi deniz yolları ve limancılık alanında çok boyutlu hamlelerle sağlamlaştırdık. Dünyada sayısı artan dev ticaret gemilerine uygun dev limanlar inşa ediyoruz. Tersanelerimizin her geçen gün sayısı artarken gemi inşa sanayimizi güçlendiriyoruz."

"Yerli ve milli uydu 6A'nın entegrasyon işlemlerine devam ediyoruz"

Haberleşme ve yayıncılık uydularından 5A'yı sene başında yörüngesine fırlattıklarına değinen Karaismailoğlu, "Bugün ise 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Eş zamanlı olarak yerli ve milli uydumuz 6A'nın entegrasyon işlemlerine devam ediyoruz." dedi.

Partililerden yapılan her hizmeti vatandaşa aktarmalarını isteyen Karaismailoğlu, "Başarılarımızı çekemeyenler, yapmaya çalıştıklarımıza akılları ermeyenler, her zaman oldu ve olacaklar. Kökü dışarıda karanlık zihniyetlerin ve muhalif kesimlerin başlattığı tartışmalar çoğunlukla kasıtlı ve suni gündemler yaratmak, yaptığımız güzel işlere gölge düşürmek amacı taşıyor. Jeopolitik konumumuz, Yeni İpek Yolu güzergahında bulunmamız, dahası ekonomik açıdan yükselen Avrupa-Asya-Afrika üçgeninin kalbinde yer almamız, önümüze pek çok fırsatlar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Kanal İstanbul 'Olmasa da olur' diyebileceğimiz proje değil"

Türkiye olarak birbirini bağlayan yollar, köprüler, tüneller, limanlar ve havalimanları sayesinde lojistik bir süper güç olma hedefinde ilerlediklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un da hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemindeki gurur projelerinden olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili bazı kesimlerin yanlış bilgilendirme yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul, gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için bir gerekliliktir. Kısacası 'Olmasa da olur' diyebileceğimiz bir proje değildir. Türkiye'yi Kanal İstanbul'un inşası noktasına götüren sürece birlikte bakarsak ihtiyacı oluşturan tabloyu bütün açıklığıyla görebiliriz. Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yolu ile taşınıyor. Bu yük artmaya devam edecek. Dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar, 2050'de de 90 milyar ton olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Bu durum tüm su yollarının ve elbette boğazların yükünü katbekat artıracaktır.

Karadeniz'de ortaya çıkan enerji sahaları ve Karadeniz havzasının ticari hareketliliğinin artması nedeniyle Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler ciddi hazırlıklar içindedirler. Deniz ticaret filoları büyürken yeni limanlar inşa edilmekte, yeni rota arayışları hız kazanmaktadır."

Diğer yandan Afrika'dan doğacak üretim ve tüketim potansiyelinin Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi ile Türk boğazlarına stratejik bir anlam daha yükleyeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu durum bizlere şunu gösteriyor, Orta Koridor'un ve Kuzey-Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul ve Marmara Bölgesi, yakın gelecekte dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası olacaktır. Yani Kanal İstanbul'un önemi ve aciliyeti her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan İstanbul gibi bir dünya kentini ve tarihi yalılarla, saraylarla süslü Boğaz kıyılarını tehlikeli madde taşıyan gemilerin karşı karşıya bırakacağı çevre felaketlerinden ve kaza olasılıklarından korumak zorundayız. Zira Boğaz'da artan trafik bu tür riskleri de artıracaktır. Netice olarak, Kanal İstanbul için hazırlık çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları da bir yandan devam ediyor.

İnşallah 2021 yılı bitmeden kanalımızın yapım çalışmalarına başlayacağız."

(Sürecek)

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu: (1) - Son Dakika Ekonomi


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