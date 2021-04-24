GÜMÜŞHANE - Karaismailoğlu: "100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık" - Son Dakika

GÜMÜŞHANE - Karaismailoğlu: "100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık"

24.04.2021 18:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adeta bir devrim geçirdiğini belirterek "100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adeta bir devrim geçirdiğini belirterek "100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölgedeki Kop Dağı Tüneli ve Zigana Tüneli gibi önemli projelerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin her noktasında devasa çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "18 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye adeta bir devrim geçiriyor. 100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık. 28 bin 200 kilometrelik bölünmüş yoldan bahsediyoruz, 605 kilometrelik tünel işletiyoruz, 200 kilometre inşaatı devam eden tünellerimiz var. Sırf Trabzon- Erzurum arasında 278 kilometrelik yol hattında 58 kilometrelik tünel inşaatımız var, bunların bir kısmını faaliyete geçirdik." diye konuştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hizmete alınan ve devam eden bazı önemli projeler hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, bölgenin her türlü yatırımı, hizmeti hak ettiğini, projelerin bölgenin ekonomik gelişmesine katkı sağlayacağını aktardı.

Karaismailoğlu, ülkenin her noktasını birbiriyle sağlıklı, güvenli şekilde bağlamaya çalıştıklarını ifade ederek özellikle yüksek güvenlikli, standardı yüksek kara yolları yatırımları sayesinde geçmişte her akşam haberlerde izlenen ölümlü trafik kazalarını unutturduklarını söyledi.

"Ülkemizin dünyanın en büyük, güçlü ülkelerinden birisi olması için canla başla çalışıyoruz"

Yapılan bu kadar büyük işlere rağmen çeşitli eleştirilerle karşılaştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii hayatında bir tane dikili ağacı olmayan, sadece konuşmaktan başka işi olmayan muhalifler konuşacaklar ama biz işimize bakacağız. Bizim gündelik siyasetle işimiz yok. Biz ülkemizin önündeki 100 yılını planlıyoruz. 2053, 2071'in planlarını yapan bir ülke olarak Türkiye bu büyük devasa projeleri yapmak zorunda. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmek iddiasında olan bir ülke olarak bu altyapımızın üzerine koyarak devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, vatandaşın nerede, ne hizmete ihtiyacı varsa oraya koştuklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bize verdiği vizyonla, onun liderliğinde ülkemiz, akla hayale gelmeyecek bir dünya konjonktüründe de önemli bir seviyeye geldi. İnşallah biz de o bayrağı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha da üst seviyelere çıkaracağız. Önümüzde 2023 seçimleri var, o yüzden çok iddialı, çok yoğun çalışmamız lazım. Kapı kapı dolaşıp bu yaptığımız projeleri, işleri vatandaşlarımıza, gençlerimize anlatmamız lazım. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz ve ülkemizin dünyanın en büyük, güçlü ülkelerinden birisi olması için canla başla çalışıyoruz. O yüzden yaptığımız işleri anlatmak, vatandaşımızın gönlüne girmek, o yüzden hiçbir şey yapmadan yerinde oturup konuşanlar gibi değil, kapı kapı dolaşıp milletimizi ikna edeceğiz. İnşallah 2023'ü de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atlattıktan sonra artık dünyada Türkiye'yi hiçbir ülke, hiçbir kimse tutamayacak."

Bakan Adil Karaismailoğlu, kentteki programları kapsamında Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i de ziyaret etti.

GÜMÜŞHANE - Karaismailoğlu: 100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık
GÜMÜŞHANE - Karaismailoğlu: 100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık
GÜMÜŞHANE - Karaismailoğlu: 100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık
GÜMÜŞHANE - Karaismailoğlu: 100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık

Adil Karaismailoğlu, Gümüşhane, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika GÜMÜŞHANE - Karaismailoğlu: '100 yılda yapılamayan işleri 18, 19 yıla sığdırdık' - Son Dakika


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