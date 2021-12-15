Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nü temizleme çalışmalarını yerinde inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mogan Gölü'nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi'ni 2022'de tamamlayacağız" dedi.

"2022'de tamamlanacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mogan Gölü'nde incelemelerde bulunup Dip Çamuru Temizleme Projesi II. Etap ile ilgili açıklaması yaptı. Bakanlık olarak, çevre ve sürdürülebilirlik konularına büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Karaismailoğlu, "Gelişim için çevre hassasiyeti, gelecek için sürdürülebilir altyapılar bizim için çok değerli. Her iki konuyu da ekonomiye kazandırarak, geleceği de garanti altına alacağız" dedi. Karaismailoğlu, "Çalışmalarımızı, 9 Haziran 2022'de tamamlayarak başkentlilerimize çok daha temiz, kokusuz ve canlı bir Mogan Gölü bırakacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mogan Gölü'nde incelemelerde bulundu, Dip Çamuru Temizleme Projesi II. Etap ile ilgili açıklaması yaptı. Bakanlık olarak, çevre ve sürdürülebilirlik konularına büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Karaismailoğlu, "Gelişim için çevre hassasiyeti, gelecek için sürdürülebilir altyapılar bizim için çok değerli. Her iki konuyu da ekonomiye kazandırarak, geleceği de garanti altına alacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan protokolle, Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunların temizleme çalışmalarına yoğun şekilde devam edildiğini aktaran Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti, "Bu güzel çevre projesi ile Mogan Gölü'nün tabanında 3, 3 milyon metreküplük sulu çamur taraması yapıyoruz. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan, Mogan Gölü'nün Dip Çamuru Temizleme Projesi 2. Etap çalışmalarının önemli bir bölümünü geride bıraktık. Çabalarımız sayesinde çamur taramasında yüzde 91'lik bir ilerleme kaydettik. Aynı şekilde toplanan çamurların sudan arındırılması da yüzde 88 oranında gerçekleşti. 9 Ekim 2020'de başladığımız çalışmalarda bugüne kadar 3 milyon 12 bin metreküpün üzerinde çamur taradık. Gölden alınan sulu çamuru filtrelerle süzerek temiz suyu tekrar göle bırakıyoruz. Böylece, 580 bin metreküplük sudan arındırılmış atığı da dönüşüm sahasına seriyoruz. Çalışmalarımızı, 9 Haziran 2022'de tamamlayarak başkentlilerimize çok daha temiz, kokusuz ve canlı bir Mogan Gölü bırakacağız. "

"Toplamda 6 milyon metreküplük çamuru tarayacağız"

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, göl üzerindeki ekosistemin tekrar canlanmasını sağlayacaklarını kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bu şekilde göldeki metan gazı patlamaları ile birlikte koku ve balık ölümlerinin önüne geçileceğini söyledi.

"Çalışmalarımız sonrasında canlanacak göl su canlıları ve kuşların da yaşam alanı olmaya devam edecek" diyen Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu, "Bu, Mogan Gölü üzerinde yaptığımız 2. projemiz. İlk projemizi, 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirdik. İlk etap temizleme projemizde de 3 milyon metreküplük sulu çamuru tarayıp süzmüştük. Bu şekilde oluşan 125 bin metreküplük bitki kökü ve yosunu da yine aynı şekilde değerlendirmiştik. İkinci projemiz de tamamlandığında, Mogan Gölü'nde toplamda 6 milyon metreküplük çamuru taramış olacağız" dedi.

"Türkiye için pazar günü çok önemli"

Ankara ve Türkiye için Pazar gününün çok önemli bir gün olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı, " Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde, Türksat 5B uydumuzu Pazar sabahı saat 6. 58'de Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıyoruz. Türk uzay tarihi için dönüm noktalarından bir tanesi. Artık uzayda 8'inci uydumuzla yer alacağız. Yolculuğuna hep birlikte şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

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