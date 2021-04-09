Kendisini karşılayan Rektör Prof. Dr. İsmail Yüksek 'ten üniversitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Karaismailoğlu, Döşemealtı ilçesindeki Antalya Bilim Üniversitesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Antalya Bilim Üniversitesinde öğrencilerle buluştu.

Son Dakika › Politika › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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