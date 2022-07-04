Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bilecik'te konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızı hazırladık. Planlarımızda 28 bin kilometreden 38 bin kilometrenin üzerine çıkaracağımız bölünmüş yol ağımızda akıllı ve otonom teknolojilerle donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısıyla kaza oranlarını daha da azaltacağız." dedi.

Yenişehir-Bilecik- Osmaneli Yolu Şantiyesi'ne gelen Karaismailoğlu, burada yetkililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne dek sadece ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin tarihi boyunca böyle bir yatırım hamlesine ve kalkınmaya şahit olmadığını ifade eden Karaismailoğlu, altyapı alanında Türkiye'nin 100 yıllık açığını 20 yılda kapatabilme başarısını gösterdiklerini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, milletin AK Parti'ye ülkeyi yönetme yetkisini verdiğinde Türkiye'nin kendi içinde siyasi ve ekonomi mücadele içinde olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Şimdi ise ülkemiz tüm dünyada saygınlığı artan, sözü geçen, etki alanı sınırlarının çok ötesine uzanan küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışımızdan taviz vermeyerek, milletimizin hizmetkarı olduğumuzu bir an olsun aklımızdan çıkarmayarak yürüdüğümüz bu yolda, halkımızın desteğini her daim görmemiz, kutlu yürüyüşümüzdeki en büyük motivasyonumuz oldu. Milletimizin emanetini daha ileriye, daha iyiye taşımak için durmaksızın çalıştık. Yatırımlarımızla Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güç olma yoluna soktuk ve bu yolda da emin, hızlı ve planlı adımlarla ilerliyoruz."

"Kara yollarında elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracağız"

Son 20 yılda yapılan yatırımların yüzde 65'lik büyük payını kara yolları projelerinin aldığına değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülke genelindeki kara yolu çalışmalarımızla, bölünmüş yol uzunluğumuzu 4,5 kat artırıp 28 bin 664 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 2 katına çıkararak 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Tünellerimizi de 13 kat artırarak 650 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri de köprü ve viyadüklerle aştık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 2,5 kat artırdık. Ülkemizin hedef ve yol haritalarını belirledik. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızı hazırladık. Planlarımızda 28 bin kilometreden 38 bin kilometrenin üzerine çıkaracağımız bölünmüş yol ağımızda akıllı ve otonom teknolojilerle donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısıyla kaza oranlarını daha da azaltacağız. Yolculuk planlamalarına göre elektrikli şarj altyapısı kuracağız. Kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracağız."

"İstanbul YHT Hattı'nda seyahat süresi 11 dakika daha kısalacak"

Bakan Karaismailoğlu, Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin geçiş noktasındaki Bilecik'te, demir yolu yatırımı ve iyileştirmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Bilecik ve Bozüyük Yüksek Hızlı Tren garlarını ve Pamukova- İnönü arasında 96 kilometrelik yolu yenilediklerine işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara-Eskişehir-Bilecik-İstanbul YHT Hattı'nın Alifuatpaşa-Arifiye kesimi tamamında saatte 250 kilometre hızla işletmecilik ve Alifuatpaşa-Arifiye arasındaki mevcut konvansiyonel hatta yük taşımacılığının yapılması amacıyla güzergah üzerindeki inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Proje kapsamında T26 Tüneli'nin altyapı çalışmaları devam ediyor. Projede, yüzde 75 fiziki ilerleme sağladık. 2024 yılı başında tamamlayacağız. Doğançay Ripajı-1 kesiminin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda seyahat süresi 11 dakika daha kısalacak. Doğançay Ripajı 2. kesimde altyapı çalışmalarında yüzde 28 fiziki ilerleme sağladık. Tüm kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresindeki kısalma 35 dakikaya çıkacaktır."

"Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan kazandıracağız"

Karaismailoğlu, Bilecik il sınırları içinde 140 kilometre hızlı tren ve 165 kilometre konvansiyonel hat olmak üzere 305 kilometrelik demir yolu ağının bulunduğunu belirterek, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Demir Yolu Projesi, Bursa-Yenişehir ve Bandırma-Bursa olarak hatta iki kesimde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Projede kalan işler kapsamında Bursa-Yenişehir-Osmaneli üstyapı ve elektrifikasyon, Yenişehir-Osmaneli bölümünün altyapı işlerinin yapılacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, tüm projeyi 2024 yılı sonunda tamamlayıp hizmete açacaklarını belirtti.

Karaismailoğlu, lojistik alanında da Bilecik'e önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi ile 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız. Bugün burada şantiye incelemesi yaptığımız Yenişehir-Bilecik-Osmaneli bölünmüş ve bitümlü sıcak kaplamalı yol projesi, toplam uzunluğu 40 kilometrelik Yenişehir-Bilecik Devlet Yolu'nun, Bilecik il genelinde yürüttüğümüz bölümüdür. Bilecik il sınırları içinde kalan 16,1 kilometrelik kısmında bugüne kadar 6,1 kilometresini bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete açtık. Projede bu yıl 2,5 kilometrelik BSK bölünmüş ve kalan kısımlarını tamamlayacağız. 2022 yılı sonuna kadar da Bilecik-Yenişehir yolunun tamamını bölünmüş yol olarak hizmete açacağız."

Türkiye'nin imarı için tüm ulaşım modlarında çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Haberleşme, kara, hava, demir ve deniz yolları arasında bütünleşik bir ulaşım sistemi kuruyoruz. Tüm ulaşım sistemleri arasında hızlı, verimli, ekonomik bir ulaşım ağını kuruyoruz. 7/24 esasına göre, canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye için, ne yapsak azdır." dedi.

Şantiye ziyaretine AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer de katıldı.