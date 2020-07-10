Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve yapımı tamamlanan Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü yarınki açılışına katılmak üzere Bitlis'e geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan- Bitlis ile Siirt-Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan ve yapımı tamamlanan Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü yarınki açılışına katılmak üzere Bitlis'e geldi.

Muş'tan karayoluyla Bitlis'e gelen Bakan Karaismailoğlu'nu Bitlis Valiliği önünde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Belediye Başkanları ve bazı kurum amirleri karşıladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Valiliği toplantı salonunda Kaymakamlar ve Belediye Başkanları ile bir süre toplantı yaptı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, vatandaşın yaşam standartlarını yükseltmek için ellerinden gayreti gösterdiklerini ve var güçleriyle çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Devam eden projelerin bitmesi ve akabinde Bitlis'in ihtiyaçları olan projelerle ilgili programlar yapmak için arkadaşlarımızın taleplerini ihtiyaçlarını alıp, bir program dahilinde yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ekip olarak Bitlisli vekillerimiz belediye başkanlarımız ve valimizle bir ekip olarak Bitlis'in sorunlarını bir an önce çözülmesi için vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gelen var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Bitlis'te de çok önemli büyük projelerimiz var. Şu an devam eden projelerimizin 2,5 milyar lira civarında. Bitlis'e bugüne kadar yaptığımız projenin miktarı 7 milyarı geçti. Bu büyük projelerimizi inşallah en kısa zamanda bitirip Bitlisli hemşehrilerimizin kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.  Yine yarın önemli bir açılış yapacağız. Yine Bitlis'i ilgilendiren Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün açılışını yapacağız. Bunun gibi Bitlis'te bölgede ve diğer yerlerde de buna benzer çok önemli projeler var. İnşallah onları da kısa zamanda bitirip halkın hizmetine sunmak için törenlerimiz olacak. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimiz bittikçe bölge ziyaretlerini yapıp istişarelerde bulunup vatandaşlarımızın dilek ve taleplerini alıp onların talepleri doğrultusunda onlara en iyi hizmeti vermek için hep birlikte ekip olarak çalışacağız. Burada yaşayan kardeşlerimizin sorunları bizlerin sorunları, bizlerde program dahilinde Ankara'da bu işlerin programını yapıp yine yerel idarecilerimizle bu işlerin çözümüne inşallah en kısa zamanda gidereceğiz."

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bakan Karaismailoğlu'na Ahlat bastonu hediye etti. Daha sonra Bitlis Belediyesine geçen Karaismailoğlu, burada çiçekle karşılandı. Karaismailoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan bir süre görüştükten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Bakan Karaismailoğlu, geceyi Bitlis'te geçirecek.


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Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te - Son Dakika
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