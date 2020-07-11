Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis genelinde çok önemli projelerinin bulunduğunu belirterek, "Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. İlimize, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003'ten bu yana 7 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı projesi yaptık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis genelinde çok önemli projelerinin bulunduğunu belirterek, "Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. İlimize, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003'ten bu yana 7 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı projesi yaptık." dedi.

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Bitlis'teki programları kapsamında Tatvan Çevre Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, işçilerle fotoğraf çektirdi.

Şantiyeyi gezdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, Tatvan çevre yolunun 10,2 kilometre uzunluğunda olduğunu içinde 2 bin 500 metre uzunluğunda çift tüp tünelin bulunduğunu söyledi.

Tatvan'da şehir trafiğinde yaşanan sorunların çevre yolunun tamamlanmasıyla ortadan kalkacağını belirten Karaismailoğlu, ilçe için önemli olan bu projeyi Tatvanlıların sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

Gelecek yılın sonuna kadar projeyi tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Zor bir coğrafyada çalışıyoruz. İhalesi yapıldı, proje hazırlıkları, kamulaştırma işlemleri hepsi çözümlendi. Şu an önümüzde bir engel yok. İnşallah en kısa zamanda bu çevre yolunu Tatvanlıların hizmetine sunup, yaşam standartlarını yükselteceğiz. Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. İlimize, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003'ten bu yana 7 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı projesi yaptık. Şu anda ilimizde 4,5 milyar değerinde devam eden projelerimiz var. Bunların 2,5 milyar liralık yatırımını tamamladık, diğerlerini de tamamlıyoruz."

"Yılların sorunları bir bir bitiyor"

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nü açacaklarını anımsatan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Beğendik Köprüsü alanında Türkiye'nin en önemli ve en büyük köprülerinden biri. Türünde en geniş köprü, orta açıklığı 210 metre, toplam uzunluğu 450 metre, yükseklik bakımından Türkiye'nin yüksek köprülerinden biri, 165 metre yüksekliğinde. Çok zor coğrafyalarda yapılmış. Yılların sorunları bir bir bitiyor. Bugün köprüyle birlikte 70 kilometrelik bağlantı yolları hizmete açılacak. Bölgede çok önemli projeler var. Bugün sadece bir tanesini açıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha önemli projeler bittiğinde bunlarda halkımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Memleketimizin her köşesinde, doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde çok önemli çalışmalar var. Bugün Bitlis'teyiz, yarın başka bir bölgede olacağız."

Ardından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Van Gölü Feribot Müdürlüğü'ne geçerek Türkiye'nin en büyük feribotunda incelemelerde bulundu.

Tatvan'ın lojistik anlamda çok önemli bir bölgeye bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Lojistik anlamda çok önemli bir noktadayız. Yük trenleri buradan İran'a transfer ediliyor. Tatvan ve Bitlis çok önemli bir konumda. Tatvan'da, Van Gölü kıyısındaki iskele ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. Bunların takibi için buradayız. Gerekli incelemeleri yaptık, talimatları verdik." diye konuştu.

Karaismailoğlu incelemelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı Beğendik Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere kara yoluyla Siirt'in Beğendik beldesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te Açıklaması - Son Dakika

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