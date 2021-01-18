Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu
18.01.2021 21:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve incelemelerde bulunması Karaismailoğlu'nun çalışanlara yemek dağıtması Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve incelemelerde bulunması
Karaismailoğlu'nun çalışanlara yemek dağıtması
Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
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