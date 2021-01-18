Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Karaismailoğlu'nun açıklamaları BOLU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'nun gelişi ve incelemelerde bulunması

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