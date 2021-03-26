Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

26.03.2021 12:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz." dedi.

Şanlıurfa'daki temasları sırasında NTV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik çalışmalar konusunda Süveyş Kanalı'nın önemli lojistik koridorlarından birisi olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, "2 gündür trafik sağlanamıyor. Hatta şu anda Ümit Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Biz de tabii ki dünya ticaret hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz. Bizim Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Nene Hatun Gemisi'nin oradaki çalışmalara nasıl destek verebileceğine ilişkin soruya, "Yani geminin kurtarılması ve Süveyş Kanalı trafiğinin açılması için önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onlar ihtiyaç duyuyorlarsa elimizden geleni yaparız. Şu an bir yanıt gelmedi." cevabını verdi.

Kanal İstanbul ile ilgili gelişmeler

Kanal İstanbul ile ilgili gelişmelere değinen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Yoğun çalışmalar var. Dünyanın en önemli projelerinden birisi bu. Aslında bu bir Türkiye ve hatta dünya projesi. Sonuçta bu lojistik koridorlarının önemli bir noktasında mihenk taşı. Hem boğazın geleceği hem de dünyadaki trafik durumuna ihtiyaç verebilmek için çalışma yapıyoruz. Bu sadece su yolu değil, İstanbul ve Türkiye'ye değer katacak bir çalışma. 2053, 2071'in planlarını yapan bir ülke olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunlar da büyük devlet ve güçlü devlet olmanın gerekleridir."

Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'ndaki trafik yoğunluğuna Kanal İstanbul'un alternatif olup olmayacağı yönündeki soruya cevap verirken de "Tabii ki... Oradaki trafik hacmini rahatlatacak. Riskleri minimum seviyeye indirecek önemli projelerden birisi. İstanbul Boğazı'nın değerini anlatamayız. Çünkü İstanbul eşi benzeri olmayan bir yer. İnşallah burası ülkemize yakışan projelerden birisi olacak." dedi.

Kara yollarındaki çalışmalar

Son dönemlerde yaptıkları ulaşım yatırımlarına ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çok şükür her yerde trafik yoğunluğu artıyor ama trafik kazaları azalıyor. Bu da yatırımlarımızın sonucu. Bugün kaza haberlerini az duyar hale geldik. Çünkü yaptığımız yatırımlarla yaşam kalitesini artırıyoruz. Şanlıurfa'da da önemli yatırımlar yapıyoruz. Projeler ve ihtiyaçlar bitmiyor. Program dahilinde projelerimiz artarak devam edecek. Vatandaşımız mutlu oldukça biz de onların hayır dualarını almak için koşturuyoruz."

Bakanlık olarak her yerdeki projelerini hızla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, Ankara-Sivas kara yolunun Bakanlık için önemli projelerden birisi olduğunu ve bunu bu yaz tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bir taraftan da Konya ile Karaman arasındaki 100 kilometrelik hızlı tren hattını açmaya çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de çalışmaların hummalı bir biçimde devam ettiğini, gelecek yıl 18 Mart'ta burayı açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karaismailoğlu, ülke genelinde akıllı yollarla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Demir yollarının özelleştirileceği iddiası

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının özelleştirilmesine yönelik iddialara da değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Özelleştirme diye bir şey kesinlikle yok. Gelişen dünyada her kurumun da kendisini geliştirmesi, yenilemesi gerekiyor. Biliyorsunuz biz son dönemlerde çok büyük atılımlar yapıyoruz. Burada da büyük müşteri memnuniyetini benimseyen hizmet kalitesinin benimsenmesi gerekiyor. Bir taraftan yatırımlarımız devam edecek, bir taraftan da gelişen teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Mutlaka kurumlarımızın da kendilerini geliştirmesi, yenilemesi, yeni faaliyetlere hazır olması gerekiyor. Bir taraftan da bunun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, dünyanın en gelişmiş ağlarından birisi olsun istiyoruz."

Hava yoluna destek mesajı

Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla beraber hava yollarında yaşanan daralmayla ilgili herhangi bir çalışma olup olmayacağının sorulması üzerine de şunları ifade etti:

"2002 öncesinde hava yollarına havadaki bir cisim gibi bakıyorduk. Ben de onlardan birisiydim ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık hava yolu, halkın yolu oldu. Çok akla hayale gelmeyecek hale geldik. 210 milyon yolcu hareketine ulaştık, kapasite çok daha fazla. Büyük yatırımlar yapıldı. 2020 mart ayına girene kadar her şey yolunda gidiyordu. İstanbul Havalimanı dünyanın merkez taşımacılığı ve transfer merkezi haline gelmişti ama Kovid-19 salgını ezber ve dengelerimizi bozdu. Biz de bir an önce açılması için çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan da sektörü ayakta tutmak için yeni planlamalar, gelişmeler ve iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Süreci bu şekilde tamamlayıp inşallah Kovid-19 sonrasına hazırlanmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda 210 milyon yolcuya ulaşma hedefi doğrultusunda biz de bekliyoruz. Tabii bu kısıtlamalar nedeniyle süreç devam ediyor. İnşallah temennimiz en kısa zamanda bitmesi. Çünkü hareketlilik ne kadar fazla olursa bizim için iyi. Süreci takip ederken, sektörü de ayakta tutabilmek için çalışmalar yapıyoruz."

Karaismailoğlu, İstanbul'daki metro çalışmalarına ilişkin olarak da "6 projede 91 kilometre İstanbul'da metro yapıyoruz. İnşallah bunları 2023'e kadar bitireceğiz. Hatta bu yıl sonu itibarıyla faaliyete alacağımız bölümler var. Şu anda arkadaşlarımız çok aktif şekilde çalışıyor. Zaten şu anda İstanbul'daki şantiyeler sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şantiyeleri. Buna ilaveten Altunizade-Çamlıca hattının ihalesini yapacağız önümüzdeki günlerde. Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında hem hafif raylı sistem yapacağız hem ulaşımı sağlayacağız. Burada nostaljik bir hat yapmayı planlıyoruz. Bunların hepsi İstanbul'a değer katacak önemli çalışmalar olacak." dedi.

Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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