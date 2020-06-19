Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cizre'de incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak'taki terör saldırısına ilişkin, "Bu teröristlerin son çırpınışları. Kendileri de bunun farkındalar. Askerimiz gerekli cevabı misliyle verecektir." dedi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, Cizre-Şırnak kara yolu Şırnak Tünelleri mevkisinde yol yapım çalışmasını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, birkaç gün önce Şırnak'ta terör saldırısı sonucunda 4 işçinin şehit olduğunu anımsattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Karaismailoğlu, "Bu teröristlerin son çırpınışları. Kendileri de bunun farkındalar. Askerimiz gerekli cevabı misliyle verecektir ve vermektedir şu anda." diye konuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şantiye alanında incelmelerde bulunduklarını belirten Karaismailoğlu, Şırnak ile Cizre etrafında yaptıkları ulaşım projeleri ve yatırımlar hakkında kentteki yetkililerle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Şırnak genelinde son 18 yılda 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımız hızlı şekilde devam ediyor. Misliyle daha fazla hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yaptığımız yollar akarsu gibidir. Gittikleri yerlere canlılık, yeşillik, hareket getirir. Buradaki sosyal yaşamı aktifleştirir. İstihdam sağlar. O yüzden yaptığımız yatırımlar çok önemli. Ülkemizin her noktasında ilmik ilmik işliyoruz. Her noktasında bir çalışmamız, çabamız var. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz."



"Vatandaşımıza konforlu bir yol sağlayacağız"

Şırnak'ta en güzel hizmetleri devam ettirmeyi arzuladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda Şırnak Cizre şantiyesindeyiz. Yıllardır süren bir sıkıntıyı bitirmek üzereyiz. Aslında yol trafiğe açıldı. İnşallah sıcak asfaltını da bu yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşımıza konforlu bir yol sağlayacağız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için bütün projelerimizi tek tek elden geçirip en iyi hizmetleri vermenin çabası içerisindeyiz."

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Şırnak'a geçti.