Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan "Anneler Günü" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan 'Anneler Günü' paylaşımı - Son Dakika Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan "Anneler Günü" paylaşımı

23 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bize sevgi ve merhamet aşılayan, cennet kokulu tüm annelerimizin Anneler Gününü gönülden kutlarım." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bize sevgi ve merhamet aşılayan, cennet kokulu tüm annelerimizin Anneler Gününü gönülden kutlarım." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Söz konusu anneler olduğunda ne söylense kifayet etmez ne dense eksik kalır duyguları ifadeye. Benim aklıma hep sevgi ve merhametin vücut bulmuş hali gelir, anne deyince. Bazı yollar vardır, bizi sevdiklerimize ulaştırır. Bazı yollar vardır, bizi hayallerimize ulaştırır. Bazı yollar vardır gönülden gönüle uzanır, bizi birbirimize bağlar. O yolların harcında sevgi vardır. Sevgi bağı, en çok annelerle evlatlar arasında bulunur. Bize sevgi ve merhamet aşılayan, cennet kokulu tüm annelerimizin Anneler Gününü gönülden kutlarım."

Adil Karaismailoğlu, Anneler Günü, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:08 Kaynak: AA


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