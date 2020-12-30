Bakan Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesindeki çalışmaları inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, 22 Ağustos'ta yaşanan selin, hasara yol açtığı Dereli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefliğinde, bölgedeki çalışmalara ilişkin ilgililerden brifing alan Karaismailoğlu, Dereli Belediyesini de ziyaret etti.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, ziyaret ettiği bazı iş yerleri sahipleri ve çalışanlarına bol kazanç dileğinde bulundu.

Karaismailoğlu, ilçe merkezinde yürütülen yenileme ve köprü yapım çalışmalarını da yerinde inceleyerek, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.