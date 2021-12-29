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Karaismailoğlu: "Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor"

29.12.2021 17:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pirinkayalar Tüneli ile Erzurum'dan Artvin'e ve Doğu Karadeniz'e ulaşımın kısalacağını belirterek, "3 Nisan 2017'de temeli atılan, bugün yüzde 100 fiziksel ilerleme sağlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı ile Erzurum'un turizm ve...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pirinkayalar Tüneli ile Erzurum'dan Artvin'e ve Doğu Karadeniz'e ulaşımın kısalacağını belirterek, "3 Nisan 2017'de temeli atılan, bugün yüzde 100 fiziksel ilerleme sağlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı ile Erzurum'un turizm ve ticari hayatındaki canlılık daha da güçlenecektir." dedi.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Pirinkayalar Tüneli'nin açılış töreninin ardından Tortum Şelalesi ile cam seyir terasını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ardından beraberindekilerle kent merkezine geçerek yapımı tamamlanan Mevlana ile çalışmaların devam ettiği Telsizler Kavşağı'nda incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Mevlana Kavşağı incelemesinin ardından yaptığı konuşmada, bugün Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erzurum- Çat kara yolunun başlangıcı olan Erzurum şehir geçidindeki Mevlana Kavşağı'nı tamamlayıp hizmete açmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın sorumluluk alanında hayata geçen yatırımlar, cennet ülkemizin dört bir köşesinde olduğu gibi Erzurum'da yeni iş alanları ve istihdam imkanları sağlıyor. Erzurumlu vatandaşlarımızın refahının artması, yeni yatırım imkanlarının oluşması, sanayinin gelişimi için şehrin lojistik kabiliyetlerini artırıyor, liman ve havalimanlarına olan erişimini kolaylaştırıyoruz. Pirinkayalar Tüneli tam da bu anlamda Erzurum için hayati derecede önem taşıyan bir projedir. Pirinkayalar Tüneli ile Erzurum'dan Artvin'e ve Doğu Karadeniz'e ulaşım kısalacak, seyahat kolaylaşacak, ticaret artacaktır. 3 Nisan 2017'de temeli atılan, bugün yüzde 100 fiziksel ilerleme sağlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı ile Erzurum'un turizm ve ticari hayatındaki canlılık daha da güçlenecektir."

Bakan Karaismailoğlu, tüm bu çalışmaları sürdürülebilir, çevreci bir Lojistik Master Plan çerçevesinde hem Erzurum'u hem de bütünsel kalkınmayı destekleyecek şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda hükümetleri döneminde, doğunun gözbebeği Erzurum'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 14,5 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını dile getirdi.

"Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor"

Erzurum'un bölünmüş yol uzunluğunu 49 kilometreden alıp, 620 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"1993-2002 döneminde il genelindeki kara yolu yatırım harcaması sadece 915 milyon lira iken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 13 milyar 247 milyon liraya yükselttik. 2003-2021 yılları arasında, 583 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. 4'ü tek tüp ve 4'ü de çift tüp tünel olmak üzere, 8 bin 288 metre uzunluğunda 8 tünel inşa ettik. Erzurum il genelinde halihazırda tam 20 kara yolu projemiz de çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor."

Bakanlık olarak sadece Erzurum'un refahını artıracak projeleri hayata geçirmediklerini, aynı zamanda şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak projeleri de hizmete aldıklarına işaret eden Karaismailoğlu, Mevlana Kavşağı'nın da kente yaptıkları şehir geçişi kara yolu hizmetlerinin önemli bir bölümü olduğunu aktardı.

Erzurum-Çat yolunun TOKİ konutları, hastaneler, kamu kuruluşları ve okulların da etkisiyle yıllık ortalama günlük trafik miktarının, belli noktalarda 34 bini bulduğuna değinen Karaismailoğlu, bu güzergahta yapılan geniş, konforlu yollarla güvenli ve hızlı ulaşımın sağlanacağını söyledi.

"Tüm azim ve gayretimiz halkımızın talebi yönündedir"

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca güzergah üzerinde bulunan Konaklı Kayak Merkezi'ne de kolay erişim imkanı sağlandığına dikkati çekerek, Mevlana Kavşağı projesinin uzunluğunun 6,15 kilometre, bölünmüş yol ve sıcak kaplama standardında olduğunu belirtti.

Projenin 2017 yılında başladığını ve bedelinin 50 milyon lira olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mevlana Farklı Seviyeli Kavşağımız şehrimize hayırlı olsun. Erzurum Şehir Geçişi'nin düzenlenmesiyle zamandan 137,5 milyon lira, akaryakıttan 3 milyon lira olmak üzere, yıllık 140 milyon lira tasarruf edilecektir. Bunun yanında, karbon salınımını da 1176 ton azaltacağız. Mevlana Kavşağı ile birlikte aynı hatta yer alan Hastane Farklı Seviyeli Kavşak arasında yer alan Telsizler Bölgesi'ne de yöre halkımızın talebi doğrultusunda yeni bir kavşağı projelendirdik, çalışmalara da başladık. Bizim tüm azim ve gayretimiz halkımızın talebi yönündedir. Halka hizmeti Hak'ka hizmet olarak görüyoruz. O nedenle, 2003'ten bu yana Erzurum'da, kara, hava, demir ve denizyolu çalışmalarımızda halkımızın taleplerini önceledik."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Karaismailoğlu: Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor
Karaismailoğlu: Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor
Karaismailoğlu: Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor
Karaismailoğlu: Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor
Karaismailoğlu: Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor
Karaismailoğlu: Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor
Karaismailoğlu: Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor
Karaismailoğlu: Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor

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Rize Artvin Havalimanı, Adil Karaismailoğlu, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaismailoğlu: "Erzurum genelinde 20 kara yolu projemiz devam ediyor" - Son Dakika
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