Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Hayme Ana'nın türbesini ziyaret etti - Son Dakika

Domaniç- Tavşanlı yolunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ertuğrul Gazi'nin annesi Osman Gazi'nin Babaannesi Devlet Ana Hayme Ana'nın kabrinin bulunduğu Çarşamba köyünü ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya ziyareti kapsamında Tavşanlı'da yapılan istişare toplantısının ardından Domaniç-Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu. İncelemeler kapsamında İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın ve Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Özoğul'da bulundu. İlçemiz Karaköy kavşağında incelemelerin ardından Bakan Karaismailoğlu, Çarşamba Köyünde Türbesi bulunan Ertuğrul Gazi'nin annesi Osman Gazi'nin Babaannesi Devlet Ana Hayme Ana'yı ziyaret ederek dua etti. Duanın ardından hatıra defterini dolduran Bakan Karaismailoğlu, "Bugün Kütahya gezimizi taçlandıran bu ziyaretin mutluluğu içerisindeyim. Mekanları cennet olsun" diye yazdı.

Türbe ziyaretinin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçeden ayrıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ziyaretine, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın ve Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Özoğul da katıldı.

(İHA)