BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI - Son Dakika
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI

23.04.2022 20:46

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır'da sokakta düzenlenen iftarda vatandaşlarla buluştu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır'da sokakta düzenlenen iftarda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Karaismailoğlu, Bölgemizdeki biri bitip diğeri başlayan savaşlara rağmen birliğimizi koruyor, geleceğimizi düşünecek yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aralık ve Tuzluca ilçesinde incelemelerde bulunduktan sonra Iğdır'da sokak iftarına katıldı. Iğdır Valiliği, Iğdır Belediyesi ve iş insanlarının düzenlediği sokak iftarına katılan Karaismailoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Kilit' operasyonuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karaismailoğlu, hainlerin inlerine girildiğini ve hepsinin tek tek etkisiz hale getirildiğini söyledi. Karaismailoğlu, 'İftarımızı barış içerisinde milletimizle birlikte gerçekleştirdiysek, bunları Mehmetçiğimize borçlu olduğumuzu lütfen unutmayalım. Onlardan dualarınızı eksik etmeyin.Maalesef bu operasyon sırasında acı haberler de alıyoruz. Harekatta, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum' diye konuştu.

'ARABULUCU ÜLKESİ OLDUK'

Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, şunları söyledi'Bölgemizdeki biri bitip diğeri başlayan savaşlara rağmen birliğimizi koruyor, geleceğimizi düşünecek yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Üç kıta, iki büyük deniz havzasının ortasında yer alan ülkemizin, sağlık ve istikrar içinde büyümesi için gece gündüz gayret ediyoruz. Biliyorsunuz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile birlikte savaş bu sefer Avrupa'nın doğu kapısından cereyan etmeye başladı. Türkiye, Ukrayna savaşında birçok Avrupa ülkesinin yapamadığını yaptı. Savaşı sona erdirmeye yönelik, barışçıl ve dengeli politika ile tarafların arabulucu ülkesi olduk.?

'AK PARTİ İKTİDARI İLE TÜRKİYE ADETA YENİDEN KÜLLERİNDEN DOĞDU'

Memleketin her tarafına hizmet götürüldüğünü en iyi bildikleri işi ilk günkü motivasyonla yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, 'Hamdolsun, 84 milyon bir arada, huzurlu yaşıyor, bizler de memleketin her yerine hizmet götürüyor, en iyi bildiğimiz işi ilk günkü motivasyonla gerçekleştiriyoruz. Hep söylüyoruz, sevdamız millettir, işimiz 84 milyona hizmettir. Biliyorsunuz, 2003 yılından bugüne Türkiye, AK Parti iktidarı ile adeta yeniden, küllerinden doğdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çok çalıştık ama değdi. Hükümetlerimiz döneminde; 6 bin 100 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 4,5 kat artırarak, 28 bin 647 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünde de 29 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Karayollarındaki tünel uzunluğunu 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık' diye konuştu.Ulaştırma 2053 vizyonu ile, daha güçlü bir Türkiye'nin yol haritasını çizdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, Iğdır'a yapılan yatırımları da anlattı. (DHA)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, IĞDIR'DA SOKAK İFTARINA KATILDI

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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