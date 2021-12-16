KARAİSMAİLOĞLU: PROJEYİ 4 YILDA TAMAMLAYIP HİZMETE SUNACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ziyarette, Kayseri'ye sunulan yatırım hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu Projesi'ne değinen Bakan Karaismailoğlu, "Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu Projesi'ni uzunluğu 142 kilometre, saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun yeni çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12 bin 900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz, 3 bin 280 metre olacak. Hızlı tren demir yolu hattımızda, toplam uzunluğu 2 bin 395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üstgeçit ve 116 alt geçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz ihale işlemlerine başladık, bu ay içinde sonuçlandırıyoruz. Projemizi 4 yılda tamamlayıp, hizmete sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu hattımızın devreye girmesiyle birlikte Yerköy-Kayseri arasındaki hat, 170 kilometreden 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3,5 saatten 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında, Yerköy-Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif olacak. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Bu hat ile Ankara-Kırıkkale-Yerköy-Şefaatli-Yenifakılı-Himmetdede-Boğazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında 1 yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak. Yine Kayseri'ye Boğazköprü mevkisinde 620 bin metrekare alan üzerine 1,8 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkez de kuruyoruz. Boğazköprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri, uluslararası taşımacılık koridorlarındaki payını yükselterek önemli bir yük aktarma merkezi olacaktır" dedi.