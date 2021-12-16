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Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4) - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)

16.12.2021 17:02
Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre KARAİSMAİLOĞLU: PROJEYİ 4 YILDA TAMAMLAYIP HİZMETE SUNACAĞIZUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ziyarette, Kayseri'ye sunulan yatırım hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

KARAİSMAİLOĞLU: PROJEYİ 4 YILDA TAMAMLAYIP HİZMETE SUNACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ziyarette, Kayseri'ye sunulan yatırım hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu Projesi'ne değinen Bakan Karaismailoğlu, "Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu Projesi'ni uzunluğu 142 kilometre, saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun yeni çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12 bin 900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz, 3 bin 280 metre olacak. Hızlı tren demir yolu hattımızda, toplam uzunluğu 2 bin 395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üstgeçit ve 116 alt geçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz ihale işlemlerine başladık, bu ay içinde sonuçlandırıyoruz. Projemizi 4 yılda tamamlayıp, hizmete sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu hattımızın devreye girmesiyle birlikte Yerköy-Kayseri arasındaki hat, 170 kilometreden 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3,5 saatten 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında, Yerköy-Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif olacak. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Bu hat ile Ankara-Kırıkkale-Yerköy-Şefaatli-Yenifakılı-Himmetdede-Boğazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında 1 yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak. Yine Kayseri'ye Boğazköprü mevkisinde 620 bin metrekare alan üzerine 1,8 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkez de kuruyoruz. Boğazköprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri, uluslararası taşımacılık koridorlarındaki payını yükselterek önemli bir yük aktarma merkezi olacaktır" dedi.

'KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLERİMİZ AYRI ÖNEME SAHİP'Demir yollarında yapılan çalışmalara değinen Karaismailoğlu, "Ülke genelinde, 1213 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Bu şekilde, demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Lojistik merkezlerimiz üzerinden demir yollarımızı, kara ve hava yollarımızla entegre hale getiriyoruz. Demir yolu yatırımlarımız kapsamında, kent içi raylı sistemlerimiz ayrı bir öneme sahip. Kent için raylı sistem yatırımlarımızdan birisini de Kayseri'mizde gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı yapım çalışmalarına başladık. Buraya gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz tören ile de mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar istasyonunda ray kaynağı işlerini başlatarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projemiz, Kayseri'nin kent içi raylı toplu taşıma altyapısının gücüne güç katacaktır" diye konuştu.'KÖPRÜLERİMİZİ YENİDEN HİZMETE ALIYORUZ'Kayseri'de bazı tarihi köprülerin de restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Kocasinan ilçemizdeki tarihi Tekgöz ve Höbektaş köprüleri ile Yahyalı ilçemizdeki Kapuzbaşı tarihi köprüsünün restorasyon çalışmalarını tamamladık ve köprülerimizi yeniden hizmete alıyoruz. Bildiğiniz üzere 6 bin yıllık kadim geçmişi ile Kayseri, tarihin izlerini taşıyan nice eseri bünyesinde barındırmaktadır. Hititlerden Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'na nice medeniyetten miras kalan tarihi varlıkları, kültür turizmi ve inanç turizmi açısından çok değerlidir" dedi.

Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)
Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)
Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)
Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)
Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)
Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)
Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)
Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4)

Adil Karaismailoğlu, Hızlı Tren, Kayseri, Yht, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakanlar Karaismailoğlu ve Akar, tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katıldı (4) - Son Dakika


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