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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır""Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır""Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...

09.06.2021 19:14

Gelen son dakika haberlerine göre - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır" "Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda yaptığı yatırımlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de önemli katkılar elde etmesi, bölgede ekonomi ve istihdamın artması hedeflerimiz...

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır"

"Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda yaptığı yatırımlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de önemli katkılar elde etmesi, bölgede ekonomi ve istihdamın artması hedeflerimiz arasında yer almaktadır"

"Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için kararlı duruşumuzu ve desteğimizi dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz"

"Karayolu anlaşmalarımızı 2020-2030 yıllarını kapsayacak şekilde genişlettik. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, KKTC'de 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere, 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceğiz"

LEFKOŞA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır. Bu davaya sahip çıkmak, geçmişe saygının gereği ve geleceğe yönelik güçlü bir ülküdür" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile makamında görüştü. Türkiye ile KKTC'nin, ortak tarihi ve kültürel yapısı ile 'etle tırnak' gibi olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için kararlı duruşumuzu ve desteğimizi dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz" dedi.

Lojistik Merkez olma hedefinden bahseden Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana yapılan ve planlanan yatırımlar ile Asya, Avrupa ve Afrika arasında lojistik merkez olma yolundaki hedefimiz, aynı zaman bölgesel güç irademizi güçlendirirken, küresel bir güç olma yolundaki adımlarımızı da desteklemektedir. Türkiye'nin bölge ve dünyadaki gücünün artması, şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de özellikle Doğu Akdeniz havzasındaki gücünü ve etki alanını perçinleyecektir. Bu da her iki ülke için bir bütün içerisinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'nin bütünsel kalkınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bütünsel kalkınması anlamını taşımaktadır. Bu bütünlüğümüzün gereği olarak, KKTC'nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile kara, hava, demir ve deniz yollarındaki ulaşım modlarıyla birlikte, iletişim ve haberleşme projelerinde de yoğun iş birliği içerisindeyiz." diye konuştu.

"20 ayrı yol kesiminde de 421 kilometre tek yol olmak üzere toplam 602 kilometre yolu yaparak hizmete açtık"

İki ülke arasında yapılan iş birliklerinin devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, "İki ülke arasında 1988-2020 yıllarını kapsayan karayolları alanındaki iş birliği kapsamında, KKTC'de 19 ayrı yol kesiminde 181 kilometre bölünmüş yol ile birlikte, 20 ayrı yol kesiminde de 421 kilometre tek yol olmak üzere toplam 602 kilometre yolu yaparak hizmete açtık. Yanı sıra, 5 önemli karayolu ile ilgili yatırımlarımıza ise devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, KKTC'de 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere, 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceğiz"

11 Şubat 2021'de Karayolları 2021-2022 Uygulama Protokolü imzalandığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Karayolu anlaşmalarımızı 2020-2030 yıllarını kapsayacak şekilde genişlettik. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, KKTC'de 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere, 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceğiz. KKTC'nin karayollarındaki trafik güvenliği ve radar sistemlerinin kurulumunda da iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

KKTC ile iş birliklerini yalnızca karayolları ile sınırlı olmadığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl imzaladığımız anlaşmalarla, iki ülke arasına Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kuracağız. Bu proje iki ülke arasında stratejik öneme sahiptir. Bakanlığımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında gemi arama kurtarma faaliyetleri ile KKTC'deki limanların özelleştirilmesi çalışmalarını takip ediyoruz. Gazimağusa ve Girne limanlarının geliştirilmesi, Kalecik'de ise yeni bir yük limanı yapımı için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hakimiyetini güçlendirmek için attığımız adımların, her iki ülkenin gelecek kuşakları için en kısa sürede istihdama dönüşeceğini biliyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda KKTC'nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği'ne üyeliği bizleri sevindirmiştir. Ayrıca, KKTC ile Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmamızı geliştirerek sürdürdüğümüzü de belirtmek isterim."

"Ülkelerimiz arasındaki ortak projelerin hızlandırılması konusunda her iki taraf da güçlü bir ortak iradeye sahiptir"

İki ülke arasında yayıncılık ve haberleşme alanlarında iş birliklerinin gelişerek güçlendiğine değinen Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız yeni Türkiye'nin yeni sembolü olan Çamlıca Kulesi'nin gerek mühendislik gerekse haberleşme kabiliyeti açısından katkılarının ne kadar önemli olduğuna ilerleyen günlerde hep birlikte şahit olacağız. Ülkelerimiz arasındaki ortak projelerin hızlandırılması konusunda her iki taraf da güçlü bir ortak iradeye sahiptir. Bir iradenin sonuçlarından biri olan, KKTC'de gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin protokolü, 4 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile birlikte imzaladık" dedi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ise KKTC'ye yapılan yatırımlardan ve her türlü sorun karşısında Türkiye'nin KKTC'nin yanında olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda...

Adil Karaismailoğlu, Bayındırlık, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır''Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda... - Son Dakika


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