Bakan Karaismailoğlu: "2022 Mart itibarıyla, Türkiye'nin toplam ihracatı 23 milyar dolara yükseldi" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 Mart itibarıyla, Türkiye'nin toplam ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 23 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beylerbeyi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelleri ile birlikte iftar yaptı. İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu personellere hatıra fotoğrafı çektirdi.

"POTANSİYELİMİZİ EN ÜST DÜZEYDE DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Türkiye'nin denizci bir ülke olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye, üç büyük kıtanın ve iki önemli deniz havzasının ortasında, üç tarafı denizle kaplı, denizci bir ülke. Potansiyelimizi en üst düzeyde değerlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin hedefleri ışığında belirlediğimiz adımlarla, Mavi Vatan'ımız olan denizlerimizdeki hakimiyetimizi giderek artırırken, siyasi, ekonomik ve ticari faaliyetlerimizi etkin ve verimli hale getiriyoruz" dedi.

"DÜNYADA 12 MİLYAR TON OLARAK GERÇEKLEŞEN TİCARET HACMİNİN %90'I DENİZ YOLU İLE TAŞINIYOR"

Dünya üzerinde yapılan ticarette deniz yolunun önemini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Dünyada 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yolu ile taşınıyor. Dünya ticaret hacminin, 2030'da 25 milyar tona, 2050'de de 95 milyar tona çıkacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin de bu ticarette hak ettiği payı alması için denizyollarını, diğer ulaşım modlarıyla birlikte bütünleşik ve entegre şekilde, çevreci ve akıllı ulaşım sistemleri ışığında değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR BAŞARI, TESADÜF DEĞİL"

Bakan Adil Karaismailoğlu, "2022 Mart itibarıyla, Türkiye'nin toplam ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 23 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır. Bu gelişmelerle mart ayında dış ticaret hacmimiz de geçen yıla göre yüzde 26 artarak, 53,6 milyar dolara yükseldi. Hiçbir başarı, tesadüf değil" dedi.

"KANAL İSTANBUL BİR VİZYON PROJESİDİR"

Kanal İstanbul Projesinin öneminden bahseden Bakan Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul Projesi, sadece bizim değil, bölgemizin, dünya deniz ticaret sisteminin, Karadeniz ve Akdeniz havzasının prestij projesidir. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir" dedi.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)