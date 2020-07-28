Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola çıkacak... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola çıkacak...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola çıkacak İstanbullulara Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılacağı müjdesini verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola çıkacak İstanbullulara Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılacağı müjdesini verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:43
Kaynak: İHA
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