Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Amasya Çevre Yolu değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Amasya Çevre Yolu değerlendirmesi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11,3 kilometre uzunluğundaki Amasya Çevre Yolu'nun şehir içinden geçen şehirler arası trafiği tamamen kentin dışına ittiğini belirterek, "Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Amasya Çevre Yolu değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11,3 kilometre uzunluğundaki Amasya Çevre Yolu'nun şehir içinden geçen şehirler arası trafiği tamamen kentin dışına ittiğini belirterek, "Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Merzifon- Osmancık kara yolu güzergahında yapımı devam eden, her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli'nde incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, gazetecilere, Amasya'nın sabırsızlıkla beklediği çevre yolunu gurur ve büyük bir sevinçle Amasyalıların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Türkiye'nin doğusunda, kuzeyinde, batısında, güneyinde çok önemli, çok özel çalışmaları olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Amasya da bunlardan en önemlilerinden. Amasya'da devam eden çok önemli projelerimiz var. AK Parti hükümetleri döneminde Amasya'ya 5 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar hiç bitmeyecek, devam edecek. Amacımız Amasyalılara, bütün milletimize hizmet etmek, onların yaşam konforunu, yaşam standardını yükseltmek." diye konuştu.

Badal Tüneli'nin çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Yılların sıkıntıları bir bir bitiyor. Badal Tüneli'ni de inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında açmayı planlıyoruz. Onunla ilgili gerekli istişareleri yaptık. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında yine buraya gelerek, sizlerle birlikte bu sevince ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

Amasya Çevre Yolu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amasyalıların ve Türkiye'nin hizmetine sunacaklarına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"11,3 kilometre uzunluğundaki yolumuz, şehir içinden geçen şehirler arası trafiği tamamen Amasya'nın dışına itiyor. Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Amasyalılar rahata, temiz bir havaya kavuşacak. Amasya'da egzoz emisyonu önemli ölçüde azalacak. Buradaki yolumuz 2 kilometre kısalacak. 110 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Yani yaptığımız yatırımlar kısa sürede geriye dönüyor. Uzun yıllara sarkmadan yaptığımız bütün projeler, ulaştırma altyapı projeleri iş olarak, istihdam olarak, üretim olarak, turizm olarak geri dönüyor. Kısa sürede kendilerini amorti ediyorlar. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri çok önemli."

Ülkenin her noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çok değerli projeleri bir bir hayata geçirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, vatana, millete hizmet etmenin peşinde koştuklarını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya Camisi'nde ilk defa 86 yıl sonra cuma namazını kıldık. Bu gururu bize yaşatanlara şükranlarımızı iletiyoruz." dedi.

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Amasya Çevre Yolu değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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