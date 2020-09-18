Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Bolu Valiliği ziyareti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Bakan Karaismailoğlu, Bolu Valiliği girişinde Vali Ahmet Ümit ve öteki ilgililer tarafından karşılandı.

Karaismailoğlu, basına kapalı olarak Vali Ümit'ten kentte yapılan çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Karaismailoğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesini ziyaret ederek, burada devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı basın açıklamasında, Bolu'da bakanlığın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduklarını belirterek, "İnşallah Bolu'ya güzel hizmetlerimiz devam edecek Bundan sonrada. Devam eden projelerimizle ilgili gerekli istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonrada gelecek olan talepler doğrultusunda, yeni yapacağımız yatırımlarla ilgili de çalışmalarımızı hızlandıracağız." diye konuştu.

"Bütün amacımız Bolulu vatandaşlarımızın memnuniyetini, onların gönüllerini kazanmak" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Bütün projelerimizde asıl olan odur. Bütün Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Bolu'da da 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizdeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın vermiş olduğu vizyonla vermiş olduğu hizmetlerden Bolu'da fazlasıyla istifade edecektir." şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, ülkenin her noktasında muazzam gelişmelerin olduğuna işaret ederek, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda. Her bir konuda dünyanın gıbdayla baktığı projeleri yönetiyoruz. Onları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz. Onların moral, motivasyon ve yaşam kalitesini güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Ülkemizin her noktasında bütün vatandaşlarımızı bir birine bağlayıp, dünya ile bağlantılarını sağlayacaklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bolu'da da çok önemli yatırımlarımız var. Şuanda Güney Çevre Yolu Şantiyesi'nde bulunmaktayız. 2016-2017 yılından başlayan bir süreç devam ediyor. Burada gerekli incelemeleri ve istişareleri yaptık. Boluluların nabzını tuttuk. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda burasının D-100 karayolundan Mudurnu Yolu arasındaki 3 kilometrelik kısmı Boluluların istediği şekilde yol kotunuda düşürerek, inşallah 3 kilometrelik kısmını hizmete alacağız." şeklinde ifade etti.