Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Trabzon'da inceleme ve ziyaretler - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Trabzon'da inceleme ve ziyaretler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Trabzon'da inceleme ve ziyaretler, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Of Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yapımına devam edilen Of- Balaban yolunda inceleme yapan Karaismailoğlu, buradaki şantiyede yetkililerden brifing aldı.

Bakan Karaismailoğlu, incelemesinin ardından AK Parti Of İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu ve partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, ayrıca ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret ve incelemelerinde, Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile AK Parti İl Başkanı Haydar Revi eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Trabzon'da inceleme ve ziyaretler - Son Dakika

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