Bakan Karaismailoğlu: "Bu kaliteli, konforlu ve güvenli yollar sayesinde yüzde 80'in üzerinde trafik kazalarında azalma yaşandı"' - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "Bu kaliteli, konforlu ve güvenli yollar sayesinde yüzde 80'in üzerinde trafik kazalarında azalma yaşandı"'

16.07.2022 17:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kaliteli, konforlu ve güvenli yollar sayesinde trafik kazalarında düşüş, yakıt ve karbon emisyonunda azalma sağlandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kaliteli, konforlu ve güvenli yollar sayesinde trafik kazalarında düşüş, yakıt ve karbon emisyonunda azalma sağlandığını belirtti.

Osmangazi Köprüsü Yalova gişelerinde AA muhabirine açıklama yapan Karaismailoğlu, Bursa yönünden geldiklerini ve güzergah boyunca aracı kendisinin kullandığını anlattı.

Yoldaki ve gişelerdeki yoğunluğa bakınca yaptıkları yatırımların ne kadar doğru ve haklı olduğunu gördüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kaliteli, konforlu ve güvenli yollar sayesinde yüzde 80'in üzerinde trafik kazalarında azalma yaşandı. Bu yollar sayesinde yakıttan, zamandan tasarruflar sağlandı, yakıt azalımından dolayı, emisyon azalımında da faydalar ortaya çıktı. Şu anda Osmangazi Köprüsü'nün girişindeyiz, arkamızdaki yoğunluğu görüyorsunuz, bir de Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu olmasaydı ne olacaktı? Tabii ki bu hareketin yüzde 90'dan fazlası belki de tamamına yakını sağlanamayacaktı ve bu trafik kesintiye uğrayacaktı, ulaşım yapılamayacaktı. Yani bu kadar yoğun bir trafiğin feribotlarla taşınması mümkün değildi."

Karaismailoğlu, arife gününde 81 bin aracın Osmangazi Köprüsü'nü kullandığını dile getirdi.

Osmangazi Köprüsü'nden önce alternatif olarak feribot veya İzmit Körfezi'nin dolaşıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, 81 bin aracın feribotlarla taşınmasının zor olduğunu vurguladı.

Kaliteli yollar sayesinde trafik kazalarının da azaldığını anlatan Karaismailoğlu, "Bunlar çok kıymetli işler. Sadece İzmir- İstanbul Otoyolu'nda değil, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara- Niğde Otoyolu'nda, Çanakkale Köprüsü'nde bu hareketlilikleri çok çok daha fazlasını yine görmekteyiz ve izlemekteyiz." dedi.

"Önümüzdeki yüzyılın planlarını yaptık." diyen Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"20 yılda 100 yılda yapılamayacak işleri faaliyete geçirdik ve vatandaşımıza bu konforlu, güvenli yolları ve buradaki hareketlilikleri sağladık. Daha önceki yıllarda bayrama gidişlerde ve bayram dönüşlerinde bütün televizyon haberleri trafikteki sıkışıklıktan bahsederdi ve kazalardan bahsedilirdi. Bunların hepsi tarih oldu artık. Hiçbir yoğunluk yaşanmıyor. Vatandaşımız, memleketine, sevdiklerinin yanında rahatça güvenle ve trafik açık yollarda seyahat etme imkanına kavuştu. Tabii bunlar alternatif yollar, eski yollar da yerinde duruyor. Bu yapılan yollar sayesinde eski yollar da konforuna kavuştu, o yüzden vatandaşımız rahatça bayramına, tatiline gidip konforlu, güvenli yollarda seyahat etme imkanına kavuştu."

Bakan Karaismailoğlu, gişeleri tek tek dolaşarak çalışanlarla, sürücü ve yolcularla sohbet etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Bu kaliteli, konforlu ve güvenli yollar sayesinde yüzde 80'in üzerinde trafik kazalarında azalma yaşandı'' - Son Dakika

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