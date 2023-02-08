Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması Açıklaması

08.02.2023 14:27
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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