Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Hatay Havalimanı açıklaması Açıklaması

"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı 'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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