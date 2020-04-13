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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " PTT'nin e-ticaret platformlarından yapılan maske...
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " PTT'nin e-ticaret platformlarından yapılan maske talepleri vatandaşların evlerine ulaştırılmak amacıyla PTTKargo aracılığıyla yola çıktı" -"Maskeler için vatandaşlarımızdan ücret talep etmiyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " PTT'nin e-ticaret platformlarından yapılan maske talepleri vatandaşların evlerine ulaştırılmak amacıyla PTTKargo aracılığıyla yola çıktı"
-"Maskeler için vatandaşlarımızdan ücret talep etmiyoruz
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:17 Kaynak: İHA
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