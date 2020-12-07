Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sakarya'da konuştu: (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlandığını belirterek, "2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz." dedi.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Adapazarı tesislerinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, atılımlar içerisinde bir diğer kıymetli olanın ise kendi araçlarını ve donanımlarını geliştirip, üretebilmek olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, büyük Türkiye'ye yaraşanın, kendi teknolojik birikim ve deneyimleriyle yerli ve milli ürünleri ortaya koymak olması gerektiğini belirterek, TÜRASAŞ'ın, bir süre önce TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ VE TÜDEMAŞ'ı tek çatı altında birleştirdiğini, Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle Türkiye'nin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olduğunu kaydetti.

TÜRASAŞ'ın halen Milli Elektrikli Tren Seti, elektrikli ana hat lokomotifi, hibrit lokomotif, dual lokomotif ve özgün motor projelerini başarıyla yürüttüğünü dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yine ihracata yönelik olarak, 11 adet demir yolu bakım aracının imalatına devam ediyor. Hepimizin göğsümüzü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden birisi de Milli Banliyö Tren Seti. 225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesi tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."

"Ülkemiz raylı sistemlerde kendi teknolojisi üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma gelmiştir"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 32 araçlık raylı sistem araçlarıyla ilgili ihaleyi TÜRASAŞ'ın kazandığını kaydeden Adil Karaismailoğlu, "İnşallah ülkemizdeki raylı sistem sektöründeki araçları da üretmeye TÜRASAŞ devam edecektir ve ülkemizde yapılan şehir içi metro ve raylı sistemlerde de inşallah hizmet edip, ülkemizin kendi aracını kendisi ikmal edecektir. Ülkemiz artık raylı sistemlerde kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma gelmiştir. Hem TÜRASAŞ hem de yerli teknoloji, yerli ve milli sermayeli yerli şirketlerimizle birlikte dünyaya raylı sistem araçları, ekipmanları üreten ülke haline geldik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, yerli ve milli projeler kapsamında Milli Elektrikli Tren Seti projesinin ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmalarının TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde tamamlandığını dile getirerek, "Milli elektrikli Tren Seti projemizde yerlilik oranı tasarım aşamasında yüzde 60, üretim aşamasında yüzde 80 olacaktır." dedi.

"Cumhuriyet'e bağlılığın gereğini lafla değil, işle yerine getiriyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, vatan sevgisinin ve Cumhuriyet'e bağlılığın gereğini lafla değil, işle yerine getirdiklerini belirterek, ülkenin artık raylı sistemlerde kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma geldiğini bildirdi.

Değişen dünyada ticaretin ve tedarikin yaşadığı eksen kaymasının Türkiye'yi yeni fırsatlarla karşı karşıya getirdiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Afrika ve Asya bölgesi her yönden güç kazanırken, bu bölgenin kalbinde yer alan Türkiye kararlı ve cesur projelerle hazırlıklarını tamamlayacak ve kaderini yeniden yazacak. Pekin'den Londra'ya uzanan demir yolu hattındaki kritik konumumuzla Avrupa-Asya arasında köprü olan kara yollarımızla mavi vatanımız Akdeniz ve Karadeniz'de ticari hakimiyetimizi sağlayan limanlarımızla dünyanın en büyüklerinden olan havalimanlarımız, hava yollarımızla güzel ülkemizi hayallerin ötesinde bir geleceğe taşıyoruz. Çünkü ulaştırma bütünsel kalkınmanın kıvılcımını yakan ve ekonomik canlılığı en çok besleyen altyapısal sistemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşım maliyetleri ve süresinde sağlanan büyük tasarruf sayesinde, hem Türkiye'nin hem sanayicinin rekabet gücünün artacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, demir yollarında reform yaptıklarını söyledi.

Türkiye'deki yük ve yolcu taşımacılığında demir yolunun ağırlığını daha da artıracaklarına değinen Karaismailoğlu, "Demir yolları lokomotif, vagon ve diğer makine ekipmanlarında yerli ve millilik oranlarını hızla artıracağız. Hem bölgemiz hem de dünya ölçeğinde demir yolu taşımacılığının marka ülkesi olacağız. Bizler, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da işler rayında."diye konuştu.

Üretim süreçlerinde emeği geçen yöneticilere mühendislere, uzman, teknisyen ve işçilere teşekkürlerini ileten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Hem Sakarya'da hem Eskişehir'de hem Sivas'ta hem de demir yolu araçları ve ekipmanlarının üretiminde önümüzdeki günlerde çok daha büyük, güzel gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. Milli Elektrikli Trenimizin 2021'in haziran ayında burada artık yolculu testlere başlayacağız. Buraya tekrar ziyaretlere gelip işin ilerlemesi konusunda bilgi alacağız, sizlerle paylaşacağız."

(Bitti)