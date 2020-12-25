Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarihi Uzunköprü'nün restore edileceği müjdesini verdi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarihi Uzunköprü'nün restore edileceği müjdesini verdi

25.12.2020 15:57
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarihi Uzunköprü'nün restore edileceği müjdesini verdi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Uzunköprü'nün aslına uygun olarak restore edileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Uzunköprü'nün aslına uygun olarak restore edileceğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki tarihi Uzunköprü'de incelemede bulundu.

Burada konuşan Karaismailoğlu, Edirne programının son bölümünü "dünyanın en uzun taş köprüsü" olan Uzunköprü'de tamamladığını söyledi.

Edirne'den Kars'a, doğu-batı, kuzey-güney ayırt etmeksizin ülkenin her köşesinde 18 yıldır ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bütünsel kalkınmasına omuz veren altyapı yatırımlarımız bugün Avrupa ve Asya arasında ulaşımın her modunda bir köprü olduk. Lojistik alanında kazandığımız güç, ülkemize ekonomik açıdan parlak ve iddialı bir geleceğe hazırlıyor.

Bugünün gereksinimlerini karşılarken, yarınımızı da kuran projelerle, ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerle Türkiyemiz'i dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi doğrultusunda destekliyoruz."

Ata yadigarı köprüler restore ediliyor

Yatırımlar arasında yüzde 62'lik oranla karayollarının birinci sırayı aldığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2003 yılında ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 100 kilometre iken, 21 bin 603 kilometre daha ilave ederek, bu standarttaki yol uzunluğumuzu, yaklaşık 28 bin kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollar, başta can ve mal güvenliğimizi sağlarken ulaşımı ülke sathında hızlı, kesintisiz ve konforlu hale getirdi.

Geçtikleri, her köyü kasabayı, ili, ilçeyi ekonomik açıdan canlandırdı, refah getirdi, bereket getirdi. Bizler karayollarımızı reformist bir bakış açısıyla inşa ederken yol üzerindeki ata yadigarı tarihi köprülerimizi de aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz."

"373 tarihi köprü restorasyonu tamamlandı"

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde, Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle 2003 yılında bu yana 373 tarihi köprünün restorasyonunun tamamlayarak, mirasa olan sorumluluğu yerine getirdiklerini vurguladı.

Restorasyonların 57'sinin 2020 yılı içinde tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle sürdürdü:

"Tamamlanan tarihi köprülerimizden bazıları, Diyarbakır Silvan'daki Malabadi Köprüsü, Adıyaman Besni'deki Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsünü ve Kars'daki Ani Ocaklı Köprüsü'nü ilk akla gelen örneklerden bazıları.

Aralık 2020 itibarıyla, 64 ayrı tarihi köprümüzde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün envanterinde, 2 bin 378'i yurt içinde ve 316'sı da yurt dışında olmak üzere 2 bin 694 köprü bulunmaktadır."

Uzunköprü'nün restorasyon çalışmalarına başlanıyor

İlk yapıldığında 1392 metre uzunluğunda 5,4 metre genişliğinde ve 174 gözü olan Uzunköprü'nün, günümüzdeki uzunluğunun 1266 metre, genişliği 6,8 metre ve göz sayısının 171 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yağış ve taşkın mevsimlerinde Ergene Nehri'nin azgın suları üzerinden rahatlıkla geçişe izin veren köprümüzün, mimarı Muslihuddin Bey tarafından eşsiz bir ustalıkla yapıldığı dikkati çekmektedir. 1967-1971 yılları arasındaki iki şeritli araç trafiğini kaldırmak üzere özgün döşemesine tabliye ilave edilerek genişletilen köprü, ağır taşıt yükü karşısında dinamik etkilere maruz kalmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 2013 yılında yaptığı alternatif köprü ile, Uzunköprü'yü, ağır taşıt yükünden kurtarmıştır. Osmanlı devletine 90 yıla yakın başkentlik yapan, batıya açılan serhat şehri Edirne'deki dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü'nün restorasyon çalışmalarına başladığımızın müjdesini vermek için buradayız."

"Edirne'ye ne yapsak azdır, yeridir, gereklidir"

Bakan Karaismailoğlu, Osmanlı Sultanı II. Murad'ın emri ile 1444 yılında yapımı tamamlanan, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan Uzunköprü'nün restorasyon ihalesini, 28 Aralık tarihinde yapılacağını belirtti.

Restorasyon çalışmalarına da 2021 yılının başında başlanacağını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Restorasyon kapsamında, öncelikli olarak, kemerleri askıya alarak, 25 ayrı kemerin onarımını yapacağız. Asfalt ve beton döşemeyi kaldırarak, doğal taş kaplama yapacağız. Korkuluk ve selyaranlarındaki eksik olan taşları tamamlayacağız. Çimentoları kaldırarak özüne uygun şekilde Horasan harcı ile derzler yapacağız.

Tarihi, kültürü, stratejik konumuyla, nehirlerin kavuşma yeri, doğu-batı geçişinin kilit noktası olan Edirne'ye ne yapsak azdır, yeridir, gereklidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, mirasımızın ayakta tutulması için gerekli olan her türlü gayret ve fedakarlığı yapacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, desteği ve aşıladığı başarma azmi ile daha nice yol, köprü, han ve hamamların yapım ve onarımlarının gerçekleştirileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, vatan aşığı ve Anadolu sevdalısı olduklarını ifade etti.

"Halka hizmet hakka hizmettir" diyerek yola çıktıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Ülkemizin dağlarında, ovalarında, yaylalarında, denizlerinde, gökyüzünde, halkımıza refah ve bereket getirecek, iş ve AŞ olacak yatırımlarımıza hiç durmadan devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu'na adının yazılı olduğu 22 numaralı Uzunköprüspor forması ve tablo hediye edildi.

Karaismailoğlu ve beraberindekiler köprüyü baştan sona yürüyerek inceledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarihi Uzunköprü'nün restore edileceği müjdesini verdi - Son Dakika


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