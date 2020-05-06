Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TOBB sektör temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle bir araya geldiği video konferansta, iş insanlarına sıkıntılı günlerin yakında geride kalacağı mesajını verdi.

Karaismailoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında toplanan TOBB sektör temsilcileri ile video konferans gerçekleştirdi.

Söz konusu toplantıya, TOBB'a bağlı ulaştırma ve lojistik, sivil havacılık, kara yolu yolcu taşımacılığı, denizcilik ve telekomünikasyon alanlarının temsilcisi olarak katılan meclis üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sektörlerde yaşanan sıkıntıları ve ihtiyaçları Karaismailoğlu'na aktardı.

Toplantıda konuşan Karaismailoğlu, "Ülkemizin normalleşme takvimi açıklandı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

"Normalleşme sürecine hazırlanmalıyız"

Karaismailoğlu, ülke olarak Kovid-19 salgınına karşı çok çetin ve başarılı bir mücadele sürdürüldüğünü ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak salgın döneminde, tüm sektörlerin desteklenmesi amacıyla gerekli görülen tüm tedbirleri vakit kaybetmeden uygulamaya geçirdiklerini anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle azalan taleplerden dolayı özellikle ulaşım ve bilişim sektörlerinin sıkıntılı günler yaşadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu nedenle vakit kaybetmeden bizler de salgın sonrası normalleşme sürecine iyi hazırlanmalıyız. Bu noktada da sektörün ihtiyacı olan ve bugün bu toplantıda belirtilen konuları masaya yatırarak gerekli tedbirleri de alacağız." diye konuştu.

"Şantiyelerimizde tüm tedbirleri aldık ve çalışmaya devam ettik"

Ankara- Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, Rize-Artvin Havalimanı ve Filyos Limanı gibi büyük projelerin yapımına devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Salgın bize engel olmadı. Şantiyelerimizde koronovirüse karşı tüm sağlık tedbirlerini aldık ve gerekli tüm ayarlamaları yaptık." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ticaret hacminde de küçülme olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ama elbet bu salgın ilelebet sürmeyecek ve bitecek. Sayın Cumhurbaşkanımız müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarda, ülkemiz ve milletimiz adına en yüksek kazanımı sağlama bilinciyle çalışıyoruz."

Sektör temsilcileriyle birlikte, ortak akılla çalışılması halinde salgın döneminden başarıyla çıkılabileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve normalleşme sürecine başarıyla geçilmesi için, sektörden gelen talep ve önerilere önem verdiklerinin altını çizdi.

"Hükümete sunduğumuz 70 maddelik öneri paketinin önemli bir kısmı hayata geçirildi"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da toplantıda yer alan söz konusu sektörlerin Kovid-19 salgınından en çok etkilen sektörler olduğuna işaret ederek, son dönemde üretimin yavaşlaması ile birlikte iş hacminin de düştüğünü, ülkelerarası sınırların kapatılarak uçuşların iptal edildiğini hatırlattı.

Tedarik zincirlerinin en önemli parçası olan bu sektörlerin ayakta tutulması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Krizin başlangıcında hükümetimize 70 maddelik bir öneri paketi sunmuştuk. Bunların önemli bir kısmı hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Sektörleri ilgilendiren birçok konuda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun inisiyatif alarak çalışma başlattığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Sınır kapılarında tampon bölgeler oluşturuldu, temassız ticaret dönemine geçildi. Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri ve egzoz emisyon ölçümleri 3 ay ötelendi. Muayene süreleri geçen ticari araçların yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi. Bizlere tüm bu imkanları sağlayan Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum."