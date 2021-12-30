Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin en büyük cam terasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin en büyük cam terasında incelemelerde bulundu

ERZURUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tortum Gölü kenarında bulunan Cam Teras'ta incelemelerde bulundu.

Erzurum - Artvin karayolu üzerinde yapımı tamamlanan Pirinkayalar tüneli açılış töreni için Erzurum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en büyük cam terasını ziyaret etti.

Tünelin yapılması ile birlikte eski yol üzerinde kalan seyir terasının turizme katkı sağlamaya devam edeceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgede bunun için gerekli planlamaları yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük cam terasında gölü izleyen Bakan Karaismailoğlu, 12,3 metre uzunluğunda, 545 metre kare kapalı, 565 metrekare açık alana sahip ve 143 metre yükseklikte yer alan cam terasın bölgenin turizm potansiyeli için önemli olduğuna dikkat çekti.

Bakan Karaismailoğlu'na Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesinlioğlu Ban, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen eşlik etti.

Seyir terası işletmecisi heyete teras hakkında bilgi verdi.