Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7.Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Yerli ve milli olarak geliştirilen 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G yerli ürünlerin tanıtımının yapılacağı Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ulaşım ve haberleşme sektörlerinin sosyal ve ekonomik olarak hayatın merkezinde yer aldığını, bu iki sektördeki değişimin, tüm sektörleri etkilediğini ve yeni iş, yeni yaşam modellerinin ortaya çıkmasına önayak olduğunu söyledi. Türkiye'nin milli ekonomik bağımsızlık yolunda son 19 yılda çok önemli atılımlar yaparken, teknoloji alanında da bu yaklaşımın sonuçlarını almaya devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Biz de tüm ulaşım modlarımızda olduğu gibi, bilişim, iletişim ve haberleşme alanında da yerli ve milli yaklaşımları her zaman ön plana alıyoruz" dedi.

"Altyapı yatırımları arttı"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin her alanda gelişmesiyle birlikte, vatandaşların teknolojinin imkanlarından artık daha fazla faydalandığına dikkati çekerek, "Bugün Edirne'ye de gitseniz, Kars'a da gitseniz, 7'den 77'ye herkesin, 4, 5G teknolojisini kullandığını göreceksiniz. 2020 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 66 milyonu mobil internet olmak üzere toplam internet aboneliğimiz 82, 4 milyonu buldu. Ülkemizde mobil şebekeler üzerinden bağlanan makine sayısı, yani makineler arası iletişim abone sayısı 6, 5 milyonun üstünde. 2020 yılında 16, 7 milyar liraya ulaşan altyapı yatırımı, bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 arttı" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayat değişecek"

Dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, 5G teknolojisine özel bir önem verdiğini belirten Karaismailoğlu, "5G, kendinden önceki nesillerden farklı olarak, internet hızını 100 kata kadar artıracak. Elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde adeta boyut atlayacak" dedi. Sanal gerçeklik olarak ifade edilen teknolojilerle hayatın kökten değişeceğini anlatan Karaismailoğlu, "Otonom sistemler, yapay zeka ve blokzincir gibi yeni teknolojiler, 5G ile hayatlarımızda gittikçe daha çok kullanım alanı bulacaklar" diye konuştu.

"Desteğimiz sürecek"

Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Firmalarımızın bir araya gelmesiyle kamuözel sektör iş birliğinin güzel bir örneğini sergiledik. Pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen ülkemizin hedefleri için 5G'ye giden yolda gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Kamu idarecileri olarak bizlerin karar alırken özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile istişare etmesini, doğru kamu politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesi bakımından çok önemli buluyoruz. Yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'ni de bu birlikteliğin önemli bir örneği olarak görüyoruz. Bu ortak çalışma kazanımıyla bundan sonraki süreçlerde de aynı anlayış ve hassasiyetle çalışacağımıza inanıyorum. Bu bilinçle hareket eden firmalarımıza bakanlık olarak desteklerimiz her zaman devam edecektir"

"Önemli bir eşik"

Karaismailoğlu, "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin, yerli ve milli gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bundan sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanacağımıza ümidim tamdır. Sektörümüzde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1, 5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz çok önemli. Yakalanan bu fırsatı iyi değerlendirmemiz için tüm paydaşların kendi üzerine düşen görevlerini samimiyetle yerine getirmeleri en önemli isteğimdir. " Konuşmasının ardından Karaismailoğlu, 5G cep telefonuyla, yerli ve milli olarak geliştirilen 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirdi.

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