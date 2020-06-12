Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karaismailoğlu Yalova Fabrika Trol Balıkçı Gemisi indirme törenine... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karaismailoğlu Yalova Fabrika Trol Balıkçı Gemisi indirme törenine...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karaismailoğlu Yalova Fabrika Trol Balıkçı Gemisi indirme törenine katıldı.
YALOVA-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karaismailoğlu Yalova Fabrika Trol Balıkçı Gemisi indirme törenine katıldı
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:16 Kaynak: DHA
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