Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "kedi yolu"ndan yürüyerek Anadolu'dan Avrupa kıtasına geçti

Tabliye montajları tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmaları incelemek üzere Çanakkale'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kedi yolundan yürüyerek geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu ve kedi yolundan yürüyerek Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçti. Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat katılım sağladı. Öncesinde bir konuşma yapan Bakan İsmailoğlu, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Asırların hayali için geri sayım başladı"

"Asırların hayali" için geri sayım başladığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Ülkemizin ulaşım alanındaki en önemli prestij projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki yapım çalışmalarını birazdan kedi yolu diye tabir ettiğimiz çalışma platformuna çıkarak yerinde inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere montajlanan tabliye blokları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü büyük oranda tamamlanıyor. Sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajı kaldı. Artık "Asırların hayali" için geri sayım başladı diyebiliriz" dedi.

"Çanakkale boğazı'na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından bir olacak"

Köprü üzerindeki çalışma platformuna çıkmadan önce proje ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Bakan Karaismailoğlu, 'En'lerin projesi olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsünün özelliklerini sıraladı ve şu ifadeleri kullandı: "1915 Çanakkale Köprüsü, 101 km uzunluğu ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor. 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklar ile beraber 3 bin 563 metre uzunluğundadır. 2 bin 23 metrelik orta açıklık, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecektir. İki çelik kule arasındaki Köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Kısaca 1915 Çanakkale Köprümüz "en"lerin projesi olarak Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından bir olacak. "

"En elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edildi"

Yapımında dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanıldığını da sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu, köprünün gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı stabilitesinin test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmış olduğunu da sözlerine ekledi. Bakan Karaismailoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "2 x 3 trafik şeritli Köprümüzün tabliyesi, 45 metre genişlikte ve 3, 5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Asma Köprü Kule Temelleri Asya tarafında -45 metre, Avrupa tarafında ise -37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturmuştur. 1915 Çanakkale'de; kuru havuz ve ıslak havuzda kesonimalatları, plint ve bağ kirişi imalatları, ankraj blokları, kule montajı, ana kablo montajı, tabliye montajı ve üst yapı çalışmaları gibi yapım tekniği açısından birçok önemli imalat kalemi yer alıyor. Köprü'de 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmakta. Bölgedeki yüksek rüzgar hızları dikkate alınarak tasarlanan Köprümüz; gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı stabilitesi test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır. Köprümüzün kule temelleri, olası büyük depremlere karşı çelik kazıklarla güçlendirilmiş ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçilmiştir. "

"18 mart 2022'de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz"

Görevli Şirket tarafından yapım bedeline 2, 332 Milyar Euro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 Milyon TL harcama yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bugüne kadar yapılan çalışmaları da aktaran Bakan Karaismailoğlu, " Kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmaları yapıldı. Kule Keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için Güney Kulede 165 adet, Kuzey Kulede ise 203 adet olmak üzere toplam 368 adet 2, 5 m çapındaki çelik kazık çakıldı. Ana Kablo İmalatları tamamlanarak, 304 adet Tel Demet'inden oluşan Ana Kablonun 5 Şubat 2021 tarihinde montaj çalışmalarına başlanılarak, montaj, ön sıkıştırma ve nihai sıkıştırma çalışmaları ile Askı Kelepçeleri ve Düşey Askı halatlarının montaj çalışmaları tamamlandı. Tabliye Panel ve Blok imalatları yapıldı. Montajları tamamlanan 66 adet Mega Blok, 21 adet Single Blok, Gölcük Çimtaş Tesisleri'nden Gelibolu Kuru Havuz Bölgesindeki Tabliye Stok Sahasına intikal ettirildi. Bugüne kadar; orta açıklıkta 38 adet, yan açıklıklarda 32 adet olmak üzere toplamda 70 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. İtme - sürme yöntemi ile inşa edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü ile 365 metre uzunluğundaki Avrupa Yaklaşım Viyadüğü tamamlandı. Tabii, 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da otoyol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2 Betonarme Yaklaşım Viyadüğü, 2 Betonarme Viyadük, 6 Hidrolik Köprüsü, 5 Alt Geçit Köprüsü, 39 Üst Geçit, 40 Alt Geçit, 227 Menfez ve 4 Kavşak tamamladık. 1 Köprü, 4 Üst Geçit, 1 Kutu Menfez, 8 Kavşak, 4 Otoyol Hizmet Tesisi, ve 2 Bakım İşletme Merkezi'nde de çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 809 adet iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin, 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz.

"Proje tamamlandığında her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Çanakkale Boğazı'ndan geçişin 6 dakikaya ineceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu "Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak" dedi ve şunları ifade etti; "Yollar, akarsular gibi geçtiği her yere can verir. Yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır. Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini tam otoyol ağı ile birbirine bağladık. İstanbul- İzmir Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu toplam 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nu trafiğe açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 737 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Artık uzun kuyruklar nedeniyle durkalk yapan, bu esnada ciddi yakıt israfına ve hava kirliliğine neden olan araçlar olmayacak diyebiliriz. Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi, özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana- Konya aksı ve Batı Akdeniz ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul'a önemli bir alternatif olacaktır. Otoyolun Balıkesir civarında İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişmeye önayak olacak. Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu da 1915 Çanakkale Köprüsü sağlayacak. Kısacası Projemiz, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece Boğaz'ın iki yakasını değil, bölgedeki ve bölge ile bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır" dedi.

Bakan Karaismailoğlu teşekkürlerini ileterek sonlandırdığı konuşmasında, son olarak, "Teknolojik görkemi ile tüm dünyanın gözünü diktiği köprümüzü inşa ederken, tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan; emniyetli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz. Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü, hem bölgesinin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ciddi faydalar sağlayacak. Projemizin ivme kazandıracağı sanayi, ticaret, tarım ve hizmet sektörleri ile halkımız kazanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir. Sözlerime son verirken bizim için çok önemli bir hususa daha değinmek istiyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü ulaşım, ticaret ve kalkınma hedeflerine hizmet eden bir proje olmanın çok ötesindedir. Bu eser, aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide; destan yazan ecdadımıza bir armağan olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten, projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan ötürü tekrar şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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