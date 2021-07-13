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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak" - Son Dakika

Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak"

13.07.2021 12:14

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Yol-İş Sendikası'nı ziyaretinde, "Her zaman vurguladığım gibi Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Yol-İş Sendikası'nı ziyaretinde, "Her zaman vurguladığım gibi Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-İş'e bağlı Türkiye Yol-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve Türkiye Yol-İş Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Yol-İş'in Türk sendikal sürecinin duayen kuruluşlarından olduğunu belirterek, "Yol-İş Sendikamız, Türkiye'nin karayolu ağındaki atılım süreçlerinde devletin ve milletin yanında olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak halkımızın yaşam kalitesini yükselten, güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir ulaştırma vizyonumuza ulaşma gayretimizde yol emekçilerinin alın teri ve desteklerini hep hissettik" ifadelerini kullandı.

"Başardığımız tüm önemli işlerde en büyük pay çalışanlarımıza ait"

Bakan Karaismailoğlu, son iki yıldır tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen alınan tüm sağlık ve güvenlik tedbirleriyle şantiyelerin durmadan çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 104 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Bu miktarın 680 milyar lirası yani yüzde 62'si karayolu yatırımları için harcanmıştır. Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan şehir sayımızı 6'dan 77'ye yükselttik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 269 kilometreye çıkardık. Başardığımız tüm önemli işlerde en büyük pay çalışanlarımıza ait. Her zaman vurguladığım gibi Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yol inşa etmenin yanı sıra akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Akıllı ulaşım sistemleri ile ekonomik canlılığın ve lojistik hareketliliğin artacağını ifade eden Karaismailoğlu, yapılan yollar sayesinde üretim, istihdam, ticaret, ekonomide ciddi iyileştirmeler görüldüğüne dikkat çekti. Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler yolu, medeniyetin göstergesi, iletişimin ve kültürel etkileşimin aracı olarak görüyoruz. Bizler, 'İnsanların en hayırlısının insanlara hizmet edenler' olduğunu çok yakinen biliyoruz. Son 19 yıldır yaptığımız dünya ölçeğindeki büyük işlerimizin hepsinde işçi kardeşlerimizin de alın teri olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu nedenle sizleri ülkemizin imarındaki emeklerinizden dolayı yürekten kutluyorum. Bizler kamu kesimi, sizler de çalışanlar olarak güç birliği yapmaya devam edecek, ülkemizin imarı için birlik, bütünlük, iş birliği ve barış ortamında çalışmayı sürdüreceğiz."

Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak

Adil Karaismailoğlu, Türk İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak' - Son Dakika


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