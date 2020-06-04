Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn,...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a başlatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:37 Kaynak: AA
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