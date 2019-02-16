Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turan Memleketi Trabzon'da- Seçim Çalışmaları Kapsamında Esnaf...

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turan memleketi Trabzon'da Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan bakan Turan Trabzon'a yeni bir havaalanı yapmayı düşündüklerini söyledi.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turan memleketi Trabzon'da

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan bakan Turan Trabzon'a yeni bir havaalanı yapmayı düşündüklerini söyledi.

Bakan Turan

"Trabzon'a söz vermiş olmayayım ama daha yeni bir büyük havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyorum"



TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turan, yerel seçim kapsamında memleketi Trabzon'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Turan ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada Trabzon'a yeni bir havaalanı yapılmasını düşündüklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim kapsamında memleketi Trabzon'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kalkınma Mahallesi AK Parti lokalinde partililere seslenen Bakan Turan "İnsanlarımızın sosyal ve ekonomik iş, kültürel hayatındaki yaşantısının olduğu hizmetleri belediyelerimiz veriyor. Belediyelerimizi hizmet verme tecrübesi, bilgisi deneyimi ve anlayışı bu manada çok önemlidir. Tabi ki AK Parti iktidara insanımıza belediyecilik hizmetlerinde yaşattığı dönüşüm, değişim, devrimle iktidara gelmiştir. Bunun da mimarı sayın genel başkanımız, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibidir. Bu işler ekip işidir. Bu seçimdeki sloganımızı, metodumuzu, stratejimizi üç tane önemli kelimeyle belirledik" dedi.

"İnsanımızla kucaklaşıyoruz"

Bakan Turan esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Turan, yerel seçimle ilgili olarak, "Önümüzde bir yerel seçim var. Demokrasilerimizin olmazsa olmazı bu seçim öncesi hazırlıklarımız ekibimizle birlikte devam ediyor. İnsanımızla kucaklaşıyoruz, hasbihal ediyoruz. Yapacağımız çalışmaları, işleri bu güne kadar yaptıklarımızla birlikte bundan sonra da ne yapacağımızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. İnşallah kamu vicdanı insanımız kendi reyini kendi karanını sandıkta verecektir. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur diye bekliyoruz.

"Trabzon'a yeni havalimanı yapmayı düşünüyoruz"

Gazetecilerin mevcut havaalanının genişletilmesi çalışması yapılacak mı ? sorusuna Bakan Turan, "Aslında genişletmekten ziyade havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Terminaller de yetersiz kalıyor. Özellikle yolcu terminalleri iç hatlar, dış hatlar. Ben Trabzon'a söz vermiş olmayayım ama daha yeni bir büyük havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyorum. Onu da gelecekte inşallah müjdesini veririz" diye konuştu.

Bakan Turan daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Mühendislik ve Mimarlık Mesleğinin Dünü-Bugünü" konulu paneline katılarak burada bir konuşma yaptı.

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