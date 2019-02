Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kastamonu-İnebolu Yolunun da ihalesi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kastamonu-İnebolu Yolunun da ihalesi yapıldı. 2,6 milyar liralık bir proje" dedi.



AK Parti Küre İlçe Seçim Bürosu'nun açılışına katılan Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, "Bu seçimlerin ne anlama geldiğini beraber karşılıklı olarak istişare ediyoruz. Onlara projelerimizi, ülkemizin geleceği ile ilgili yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bildiğiniz gibi 17 yıldan beri ülkemizde AK Parti iktidarı var. AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul büyükşehir belediye başkanlığında başlayan hizmet serüveni kesintisiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Haliç'te temel attık. İstanbul'un marka değerini arttıracak bir proje. İstanbul 25 sene önceki durumu ile şehir hizmetleri, belediyecilik hizmetleri ile yaşadığı sıkıntılar ile şimdiki halini düşünün. Nereden nereye geldik. İstanbul'a yeni proje yapımları hala devam ediyor. 17 yıllık AK Parti iktidarı süresince bu hizmetler ülke genelinde belediyelerimize, şehirlerimize önemli ölçüde yayıldı. İstiyoruz ki her insanımız, her insanımız bu hizmetlerden yararlandın. Biz merkezi hükümet olarak çok şükür bugüne kadar ülkemizin yollarını yaptık. Demiryollarını yaptık. Havaalanlarını yaptık. Barajlarını yaptık. Sulama tesislerini yaptık. Hastanelerini yaptık. Okullarını yaptık. Bugün kamu hizmeti bakımından çok şükür eksik bir şeyimiz yok. Özellikle de iletişim konusunda ülkemiz dünyada en ileri seviyede olan, teknik ve teknolojiyi kullanan haberleşme hizmetlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bunu daha da geliştiriyoruz. Daha da geliştireceğiz. Yollarımızı yapıyoruz. Daha da geliştireceğiz. Yollarımız demişken Kastamonu-İnebolu Yolunun da ihalesi yapıldı. 2,6 milyar liralık bir proje. Bu yol üzerinde 6 adet tünel inşa edilecek. Toplam uzunluğu 18 kilometre. Çalışmalar Küre ilçemizde açılan tünelde devam ediyor. Bu yol yapıldığında Kastamonu'nun İnebolu'ya olan ulaşımı rahatlayacak, kısalacak. Hem konforlu olacak hem de güvenli olacak, hem de ekonomik olacak. İnebolu Limanı'nın faaliyetlerini de bu yol geliştirecek. Buradaki kapasiteyi arttıracak. Dolayısıyla İnebolu'muz ve Küre'miz bu alt yapının sayesinde daha çok katma değer, daha çok gelir sahibi olacak. Turizmi gelişecek. Burada üretilen mal ve mamuller kısa zamanda pazarlara ulaştırılacak" dedi.



"Küre'mize de AK Belediyecilik hizmetlerini getirmek istiyoruz"



Bakan Turhan, "Önümüzde bir seçim var. Bu seçimde biz Küre'mize de AK Belediyecilik hizmetlerini getirmek istiyoruz. Bu tabi sizin elinizde. Yetkiyi verecek olan sizsiniz. Demokrasilerde yöntem budur. Sandıktan kim çıkarsa, yetkiyi kim alırsa hizmeti o yapar. Ama ben istiyorum ki ak belediyecilik hizmetini de Küreli hemşerilerimiz tatsınlar. Zor bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Küre'nin kurulduğu alan dağlık bir alan. Gelişme imkanı ve fırsatı çok zor. Ama zorlar aşılamaz değildir. Bunların hepsi çözülür. Yeter ki proje üretilsin. Burada bizim AK Parti'nin adayı Avrupa'da uzun süre çalışmış, emekli olmuş hatta yerel yönetimler de çalışmıştır. Avrupa'da çalıştığı yerel yönetim tecrübesini AK Belediyeciliğin üzerine katarsa ortaya güzel çalışmalar çıkacaktır. Biz belediye başkanı adayımıza destek istiyoruz. Yollarımız yapılıyor. Şehir içi yolları çok bakımsız gördüm. Siz bunu hak etmiyorsunuz. Siz daha iyisine layıksınız. Bu cennet vatanda, bu etrafı ormanlarla çevrili mekanda bu alt yapı hiç yakışı kalmıyor. İnşallah bu başkanımız sizden yetkiyi alınca bu hizmetlerin en iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı.



"Bu seçimde öyle bir sandığa yumruk vurun ki bunun sesi okyanuslar ötesinden duyulsun"



31 Mart seçimlerinin önemine değinen Bakan Turhan, "Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değildir. Bu seçim aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki zalimlere karşı vereceği en büyük ders olacaktır. Özellikle bir Türk vatandaşı olarak bunu değerlendirmenizi istiyorum. Bu manada bu seçimin sonuçları bundan sonra birlik ve beraberliğimizi, yaşadığımız coğrafyadaki gücümüzü, istikrarımızı ve düşmanlarımıza korku dostlarımıza güven verecek bir seçim olsun" diye konuştu.



"Biz bir imparatorluğu okumuşların, yazarların bir frenk kültürü özlemiyle dağıttık"



Osmanlı İmparatorluğunun frenk kültürü özlemiyle dağıtıldığını söyleyen Bakan Turhan, "Büyük zorluklar içerisinde imtihanlar vererek bugünlere geldik. Bugün de dünyanın içinde bulunduğu şartlar yine bu milletin çok zor bir imtihan vermesini gerektiriyor. Bütün dünya mazlumları sizlere bakıyor. Bizlere bakıyor. Türkiye'nin seçimi Arakan'ın seçimi, Afrika'nın seçimi, Doğu Türkistan'ın seçimi, Kafkasların seçimi, Balkanların seçimi. Bunu çok iyi anlayıp, algılayıp anlamlandırmamız gerekir. Bu manda hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ne yapacağız? Bunu düşünüp anlayan kişiler olarak önce evimizdekilere anlatacağız. Komşularımıza anlatacağız. Kardeşlerimize anlatacağız. Her kapıyı çalacağız. Bu seçimin önemini hep birlikte anlatıp Türkiye'nin bu coğrafyada kurak koyan, kurallarını uygulatan bir devlet olması gerektiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Bu şuur ile hareket edeceğiz. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Bu seçim bu yönüyle yerel yönetim seçimi yönüyle daha anlamlıdır. Biz bir imparatorluğu okumuşların, yazarların bir frenk kültürü özlemiyle dağıttık. Artık böyle bir imtihanı kaybetmemiz mümkün değil. Bu lüksümüz yok. Bu seçim aynı zamanda Türkiye'nin bu coğrafyada en büyük lider ülke olduğunu perçinleyecek ispatlayacak bir seçimdir. Bu manada hepinizden destek bekliyorum. Birlik ve beraberlik içinde birbirimize dayanarak kenetlenerek bu imtihanı da inşallah vereceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

