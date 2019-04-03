Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Planlanan Taşınma Süreci 5 Nisan 03.00'de...
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Planlanan taşınma süreci 5 Nisan 03.00'de başlayacak 6 nisan gecesi 23.59'da tamamlanacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Planlanan taşınma süreci 5 Nisan 03.00'de başlayacak 6 nisan gecesi 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süerci 45 saat sürecektir" - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:32 Kaynak: İHA
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