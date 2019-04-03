Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Planlanan Taşınma Süreci 5 Nisan 03.00'de...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Planlanan Taşınma Süreci 5 Nisan 03.00'de...

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Planlanan taşınma süreci 5 Nisan 03.00'de başlayacak 6 nisan gecesi 23.59'da tamamlanacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Planlanan taşınma süreci 5 Nisan 03.00'de başlayacak 6 nisan gecesi 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süerci 45 saat sürecektir" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:32 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı İstanbul Valiliği Duyurdu: 6-7 Nisan Tarihlerinde İlçe Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek 5 Nisan 2019, Koç Burcu Yeniayı Burçları Nasıl Etkileyecek?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 13:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Planlanan Taşınma Süreci 5 Nisan 03.00'de...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]