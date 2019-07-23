Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Nevşehir'de
2 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Nevşehir'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:33 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Nevşehir
'e geldi.
Turhan, Kapadokya
Havalimanı'nda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı
ve protokol üyeleri tarafından karşıladı.
Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Arı'dan Nevşehir'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Turhan, Ankara- Niğde
Otoyolu inşaatında incelemede bulunmak üzere helikopterle havalimanından ayrıldı.
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