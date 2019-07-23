Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Nevşehir'de
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Nevşehir'de

2 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Nevşehir'e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Nevşehir'de, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Nevşehir'e geldi.
Turhan, Kapadokya Havalimanı'nda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri tarafından karşıladı.

Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Arı'dan Nevşehir'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Turhan, Ankara- Niğde Otoyolu inşaatında incelemede bulunmak üzere helikopterle havalimanından ayrıldı.
Mehmet Cahit Turhan, İlhami Aktaş, Kapadokya, Nevşehir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:33 Kaynak: AA
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