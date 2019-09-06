Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon...
49 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı. Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu İstanbul Havalimanı metro hattında delme işlemi tamamlandı Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü