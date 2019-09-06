Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon...

49 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: " (İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı."

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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