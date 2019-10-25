Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Burdur'daki yolcu sayısı artarsa Burdur garından...
Son Dakika Genel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: 'Burdur'daki yolcu sayısı artarsa Burdur garından...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Burdur'daki yolcu sayısı artarsa Burdur garından...

47 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Burdur'daki yolcu sayısı artarsa Burdur garından da tren kaldırılacak"BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Göller Bölgesi Ekspresi'nde Burdur'daki yolcuların Gümüşgün istasyonuna otobüsle taşınacağını belirterek, yolcu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: " Burdur'daki yolcu sayısı artarsa Burdur garından da tren kaldırılacak"

BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Göller Bölgesi Ekspresi'nde Burdur'daki yolcuların Gümüşgün istasyonuna otobüsle taşınacağını belirterek, yolcu sayısının artması durumunda Burdur'dan da tren kaldırılabileceğini söyledi.

Göller Bölgesi Ekspresi'nin yeniden sefere başlaması sebebiyle düzenlenen tören için Isparta'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Burdur Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde Vali Hasan Şıldak tarafından karşılanan Bakan Turhan, "Bugün Göller bölgesindeyiz, Isparta'ya uğradık ve Burdur'a geldik. İzmir, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta demiryolu hattının yeniden yolcu taşıma hizmetlerinin başlaması nedeniyle buradayız. Uzun süredir bakım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle kesintiye uğramış demiryolu taşımacılığına yeniden başladık. İzmir ve Burdur arasında yolcu taşıma hizmetleri yeniden start aldı" dedi.

Bakan Turhan, Burdur'daki tren yolcularının Gümüşgün istasyonuna otobüsle taşınacağını ancak yolcu sayısının artması durumunda Burdur'dan hareket edecek trenin Gümüşgün aktarma istasyonunda Isparta'dan çıkan trenle birleşip yoluna devam edebileceğini söyledi. Burdur-Tefenni- Fethiye yolunun büyük oranda bittiğini de hatırlatan Bakan Turhan, "Yeşilova yolu tamamlandı. Ağlasun yolu, önümüzdeki yıl planlama çalışmalarının içine alındı" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: Burdur'daki yolcu sayısı artarsa Burdur garından...

Mehmet Cahit Turhan, Isparta, Burdur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
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