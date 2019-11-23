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Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: '(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile...

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları) İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız."

Mehmet Cahit Turhan, Kurban Bayramı, İstanbul, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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